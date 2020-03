Cate paturi ATI, ventilatoare mecanice si teste pentru coronavirus avem in momentul acesta, in Romania

LIVE

Astfel, la acest moment la nivelul spitalelor exista 2.653 de paturi ATI si 1.361 ventilatoare mecanice.De asemenea, autoritatile anunta ca duminica seara numarul de teste disponibile in cele 11 centre de testare de la nivel national era de 8.612.Amintim ca pana in momentul de fata cinci romani au murit pe teritoriul tarii noastre din cauza coronavirusului. Luni la amiaza, Grupul de Comunicare Strategica a anuntat ca au fost inregistrate alte 143 de noi cazuri de imbolnavire cu COVID-19 si ca numarul total a ajuns la 576 de persoane. La acea ora, reprezentantii grupului spuneau ca la ATI erau internati 15 pacienti, dintre care 7 in stare grava.A.G.