Caz socant la Spitalul Floreasca: O pacienta a ars pe masa de operatie. Focul ar fi fost stins cu apa dintr-o galeata. Ministrul Sanatatii spune ca s-a incercat musamalizarea cazului

Ministrul Sanatatii: Nu am aflat de la conducerea spitalului, nu ne-a semnalat incidentul

Deputatul a scris pe contul sau de Facebook ca asistentele au povestit ca pacienta a ars cateva secunde pana cand una dintre ele a aruncat cu apa dintr-o galeata, peste masa de operatie.Oricat de socant ar parea incidentul, ministrul Sanatatii, chirurgul Victor Costache, a explicat la Digi 24 ca el a aflat despre cazul acesta abia vineri seara in conditiile in care totul s-a intamplat duminica seara."Cand m-am intors in Blocul Operator am simtit un miros puternic de fum si am verificat de unde provine, observand ca focul provine din sala 1. Intrand in sala 1, am vazut multa apa pe podea si toata lumea prezenta speriata, iar pacienta care se afla pe masa de operatii fumega.S-au facut manevrele necesare unui astfel de incident, urmand ca apoi sa transport pacienta in sala 2, conform indicatiei medicului dupa care am transportat-o in ATI Poli 2", a declarat o asistenta citata de Emanuel Ungureanu.O alta asistenta a povestit cum din blocul operator se auzeau tipete si ca a stins focul cu apa dintr-o galeata luata de la ingrijitoare."Ma aflam pe holul blocului operator auzind tipete si galagie, indreptandu-ma catre sala 1 m-am intalnit cu ingrijitoarea blocului operator care avea o galeata de apa in mana, i-am luat galeata ducandu-ma in sala. Ajunsa acolo era mult fum si foc, domnul doctor speriat s-a aplecat peste pacienta care era in flacari. Am aruncat apa stingand focul. Am mutat pacientul in sala 2 la solicitarea medicului", a povestit o alta asistenta.Conform asistentelor, incidentul ar fi avut loc pentru ca Beuran "".In interventia la Digi 24, ministrul Sanatatii s-a declarat socat de modul in care s-a petrecut totul."A trebuit ca ministrul Sanatatii sa afle prin surse terte. Nu am aflat de la conducerea spitalului. Nici conducerea spitalului, nici conducerea sectiei nu ne-a semanalat acest incident", a spus ministrul Costache, adaugand ca a aflat de la cineva din "mediul chirurgical, pentru ca lumea chirurgicala e mica".Ministrul a precizat ca abia vineri seara a aflat despre incident, desi acesta s-a intamplat duminica."E un incident deosebit de grav. Nu vreau sa arunc piatra inainte de rezultatul final al anchetei. Pot sa va spun ca toate aceste aspecte vor fi analizate cu atentie si vor fi luate masurile", a declarat ministrul, precizand ca a fost vorba despre o "manevra cirurgicala inexplicabila".Ministrul a admis faptul ca s-a incercat ca acest caz sa fie musamalizat si ca e posibil sa fie vorba despre malpraxis."Din pozitia in care sunt si respectand durerea familiei in fata dramei, ne dorim o ancheta corecta, va promit ca va fi o ancheta corecta si fara mila, dar deocamadata nu putem da elemente din dosar. Va pot promite ca atat Corpul de Control si Inspectia de Stat isi vor face datoria. (...)Va promit ca responsabilii vor fi sanctionati. Stiti ca sunt spitale in subordinea autoritatilor locale, inteleg acolo, dar e vorba despre un spital din subordinea noastra. Familia se va adresa Colegiului Medicilor. Ma indoiesc ca acest caz se va putea musamaliza asa cum s-a dorit initial", a adaugat ministrul, precizand ca inspectori de la Inspectia Sanitara de Stat din cadrul Ministerului Sanatatii se afla la Spitalul Floreasca. El a precizat ca echipa este cordonata de secretarul de stat Horatiu Moldovan.Conform televiziunilor de stiri, Beuran ar nega ca s-a aflat in sala in momentul incidentului.Ministrul a precizat ca Beuran i-a spus ca nu poate veni in weekend la spital, dar ca se va duce luni pentru explicatii.Pacienta, care are aproximativ 66 de ani, este in stare critica, cu arsuri peste 40% din suprafata corpului.