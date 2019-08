Cazul Sapoca: Procurorii au extins urmarirea penala. Angajatii spitalului, neglijenta in serviciu si ucidere din culpa

Ziare.

com

Potrivit acestuia, pe langa infractiunea de omor calificat, barbatul este cercetat si pentru tentativa la infractiunea de omor calificat si pentru distrugere.In plus, se extinde si urmarirea penala sub aspectul infractiunii de neglijenta in serviciu si ucidere din culpa, fapte in legatura cu activitatea desfasurata de catre angajatii unitatii spitalicesti.Atacatorul a fost audiat si se afla la Spitalul din Sapoca in vederea efectuarii unei expertize neuropsihiatrice. Se afla sub tratament si sub paza, fiind singur intr-o camera izolata si securizata.In noaptea de sambata spre duminica, la Spitalul de Psihiatrie Sapoca, barbatul de 38 de ani a atacat mai multi pacienti cu un stativ de perfuzii. Si-au pierdut viata cinci persoane. Au fost raniti opt pacienti, in prezent fiind internati in unitati medicale din Bucuresti