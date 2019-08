Ce amenda a primit spitalul unde un primar a murit pe scari din lipsa de medic

Ziare.

Sanctiunea dispusa de inspectorii DSP survine la o luna dupa ce primarul comunei Vorniceni, Toader Leampar, a murit in unitatea spitaliceasca din orasul Saveni, ca urmare a faptului ca, la momentul respectiv, in spital nu se afla niciun medic de garda.Potrivit comunicatului, amenda a fost aplicata "pentru nerespectarea reglementarilor legale in vigoare privind munca in schimburi, a timpului de munca, a regimului pauzelor, luand in considerare existenta unor factori de risc in mediul de munca si capacitatea de adaptare a salariatilor".De asemenea, inspectorii DSP au dispus un set de masuri, dand termen pentru implementarea acestora.Unitatea medicala din Saveni este sectie exterioara a Spitalului Judetean de Urgenta Mavromati Botosani, iar pe 4 iulie 2019, primarul comunei Vorniceni a ajuns acolo in urma unui infarct.El a fost vazut de o asistenta care era de serviciu, insa, ulterior, a decis sa plece. La scurt timp, primarul s-a prabusit pe treptele fostului spital orasenesc.La fata locului a fost chemat si un echipaj de la statia din Saveni a Serviciului Judetean de Ambulanta, dar si o ambulanta SMURD-TIM cu medic de la Botosani, care insa nu au mai putut sa il salveze pe barbat.