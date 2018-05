Cei 40 de medici de la Oradea renunta la demisii, dar le cer pe ale celor responsabili de haos

Criza in toata Sanatatea. Legea Salarizarii se schimba iar ca sa nu se ajunga a greva generala

Ziare.

com

"Persoanele care au gresit sa aiba demnitatea de a se retrage, dupa ce au declansat un conflict major", spune seful demisionar al UPU-SMURD Bihor, Hadrian Borcea.El a explicat ca s-a decis in urma discutiilor cu conducerea Spitalului Judetean Oradea"Am avut dimineata o intalnire cu conducerea Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Oradea, iar in urma discutiilor am ajuns la un compromis, si anume ca se vor acorda pentru toti asistentii din unitate stimulente pentru a creste la sporul minim de 55%.Dupa publicarea noilor modificari legislative, voi fi partener in discutiile privind acordarea sporurilor si a calculelor care se fac.Am adresat rugamintea ca, dupa ce au declansat un conflict major.. Ca urmare a discutiilor, am decis impreuna cu colegii mei sa ne retragem demisiile", a spus Borcea, citat de Mediafax.Luni, toti cei 40 de medici ai UPU-SMURD Bihor au demisionat in bloc, dupa ce Consiliul Local Oradea a decis reducerea unor sporuri, iar asistentii spuneau ca vor recurge la acelasi gest.Marti, dupa 12 ore de negocieri la Guvern, ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, si ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, au anuntat ca vor face modificari la Legea Salarizarii, astfel incat sa nu mai fie aplicata "subiectiv".Sindicatele din sanatate s-au declarat multumite de rezultatul negocierilor si au anuntat ca renunta la greva generala ce ar fi fost declansata vineri, 11 mai.Olguta Vasilescu a vorbit concret si despre situatia de la Oradea, acuzand conducerea locala ca a incalcat legea si ca va raspunde pentru asta."Aplicarea masurilor anuntate depinde in mod direct de respectarea acestor reglementari de managerii de spitale, pe de-o parte, cat si de autoritatile locale. Am avut cazul de la Oradea, un caz foarte ciudat, unde s-a emis o hotarare de Consiliu Local care ar fi trebuit sa modifice o hotarare de guvern, ceea ce este totalmente ilegal si probabil ca prefectul din judetul Bihor va anunta aceasta hotarare de CL ca fiind ilegala.De asemenea, Corpul de Control al primului-ministru e pregatit sa intervina in orice fel de situatii de acest gen", a spus Olguta Vasilescu.Ei i-a raspuns primarul din Oradea, Ilie Bolojan, care e si prim-vicepresinte al PNL. Edilul a acuzat PSD ca a "bulibasit sistemul sanitar" si asteapta scuze de la cele doua membre ale Executivului Dancila - Sorina Pintea si Olguta Vasilescu."Hotararea de Consiliu Local este perfect legala, pentru ca ea nu stabileste decat suma care se acorda suplimentar spitalului pentru a acorda aceste sporuri in limita de 30% si nimic altceva", sustine Bolojan, la Digi24, citat de ebihoreanul.ro El spune ca prevederile legale ce tin de salarii si sporuri impuse de Guvern nu puteau fi aplicate din lipsa de bani."Nu poti acorda sporul minim prevazut in regulamentul sporurilor pentru toti angajatii pe de o parte si concomitent sa respecti anvelopa de maxim 30% ca total sporuri din baza de salarii. Nu s-au putut aplica aceste prevederi concomitent, pentru ca au fost facute de oameni nepriceputi si slab pregatiti", a spus Bolojan marti seara.A.S.