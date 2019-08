Cele mai noi vesti despre victimele de la Sapoca. Doua sunt in stare grava

Ziare.

com

Barbatul transferat la Spitalul Sfantul Pantelimon si care a fost operat este in stare grava, fiind intubat si in coma profunda. Femeia internata in aceasta unitate medicala este "fara probleme", sub supraveghere.Totodata, una dintre pacientele transportate la Spital Universitar, care a fost si ea operata, este in stare grava, intubata, ventilata mecanic si instabila hemodinamic si are "prognostic prost". Cealalta pacienta este "mai bine" si va fi transferata din ATI in Sectia neurochirurgie.Pacientii de la Spital Bagdasar Arseni sunt in stare "stationara", sub observatie medicala.Pacientul de la Spitalul Floreasca are "evolutie favorabila". Coma "s-a superficializat", iar miercuri va face un control la computerul tomograf pentru a se vedea si intracerebral cum a evoluat leziunea. "Leziunile de masiv facial vor fi operate dupa un interval, dupa ce se imbunatateste starea", se arata in informarea Ministerului Sanatatii.