Cinci migranti din Bangladesh au ajuns in stare de hipotermie in Botosani

Politistii de frontiera din Dorohoi au retinut in localitatea de frontiera Hiliseu Horia, judetul Botosani, opt persoane care nu vorbeau limba romana si nu isi justificau prezenta in zona.Avand in vedere ca persoanele in cauza nu detineau documente de identitate asupra lor, acestea au fost conduse la sediul SPF Dorohoi, pentru cercetari.La sediul sectorului, politistii de frontiera au solicitat un echipaj de prim-ajutor cu ambulanta, intrucat o parte dintre persoanele depistate se aflau in stare de hipotermie.In urma controlului medical, cinci dintre cele opt persoane au fost conduse la Spitalul Municipal Dorohoi pentru acordarea de ingrijiri medicale.Politistii de frontiera au stabilit ca persoanele in cauza sunt opt barbati, toti cetateni Bangladesh, care au trecut ilegal frontiera din Ucraina in Romania cu scopul de a ajunge intr-un stat din Spatiul Schengen.Acestia sunt cercetati acum pentru trecerea frauduloasa a frontierei de stat si vor fi predati autoritatilor de frontiera vecine.