Concluzii dupa ancheta la centrul din Sibiu unde un pacient i-a scos altuia ochii: Nu putea fi evitat

Potrivit directorului Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Sibiu, Laura Camelia Vilsan, pacientul agresiv se afla in criza de agitatie psiho-motorie, acesta avand o fixatie sa sparga geamuri."Tanarul, in varsta de 21 de ani, avea o fixatie cu spargerea geamurilor. Personalul de serviciu a incercat linistirea beneficiarului, insa acesta s-a smuls din mana infirmierei, lovind-o si s-a napustit asupra beneficiarului victima, in varsta de 32 de ani, scotandu-i ochii", a spus Vilsan.Vilsan a precizat ca din declaratiile infirmierilor de serviciu si ale asistentului medical, incidentul s-a produs extrem de rapid, iar primul lucru facut de angajatii centrului, dupa agresiune, a fost acela de a-i acorda primul ajutor medical victimei si sa solicite serviciul de urgenta 112.In urma anchetei, s-a stabilit ca agresorul e prea periculos pentru a se intoarce in centru, in vreme ce pentru victima se va cauta un alt centru adaptat nevoilor lui. Incidentul nu ar fi putut fi evitat, arata ancheta."Angajatii au fost pusi in. Avand in vedere ca beneficiarul S.V. (agresorul - n.r.), diagnosticat cu retard mintal profund cu tulburari majore de comportament (agresivitate, ingerare de obiecte-haine, iarba etc), precum si faptul ca Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica Talmaciueste adaptat nevoilor actuale ale acestuia, comisia propune mutarea beneficiarului intr-o institutie adaptata handicapului (Spitalul de Psihiatrie Sibiu).In ceea ce priveste victima, dupa imbunatatirea starii de sanatate a acestuia, directorul general va efectua demersurile necesare pentru identificarea unei solutii, care sa corespunda cel mai bine nevoilor actuale ale victimei din perspectiva respectarii drepturilor sale fundamentale, conform standardelor minime si prevederilor legale in materie", a mai spus Vislan, dupa ancheta. Un pacient internat la Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihica de la Talmaciu, judetul Sibiu, i-a scos ochii, luni, altui bolnav si l-a muscat de gat , mai multe anchete fiind demarate la Politie, DGASPC si Parchetul de pe langa Judecatoria Avrig, in cursul zilei de marti.Agresorul a fost internat la Spitalul de Psihiatrie, iar victima este in stare de soc, la Spitalul Judetean de Urgenta, unde primeste ingrijiri, insa si-a pierdut definitiv vederea.