Conducerea DSP Timis, schimbata pentru a doua oara intr-o luna in plina criza de coronavirus

LIVE

Ziare.

com

Locul Marianei Radulescu este luat de medicul Mihaela Vlaicovici. Director adjunct a fost numit medicul Flavius Cionca.Citeste si Haos in Timis: Nelu Tataru, acuzat ca ignora apelurile de ajutor. DSP afla din presa cand se inchid si se deschid spitale Conducerea Spitalului Municipal Timisoara in subordinea caruia se afla Maternitatea Odobescu, a decis inchiderea maternitatii pentru mai bine de 48 de ore, pentru dezinfectie, lucru neacceptat de conducerea DSP Timis. Ulterior, dupa ce personalul medical a fost testat pentru coronavirus si au iesit mai multe teste pozitive, conducerea DSP Timis a facut o serie de recomandari conducerii Spitalului Municipal printre care si restrangerea activitatii. Aceasta este cea de-a doua schimbare a conducerii DSP Timis, in plina criza de coronavirus. Mariana Radulescu a inlocuit-o in functie pe Cornelia Malac , care a fost eliberata din functie de Ministerul Sanatatii, in urma aparitiei in spatiul public a unor imagini care o infatisau intr-o conferinta de presa, balbaindu-se in legatura cu informatiile despre cazurile de coronavirus de la Timisoara.Noua directoare a DSP Timis, Mihaela Valcovici este medic specialist cardiolog la Institutul de Boli Cardiovasculare din Timisoara. Ea are 48 de ani si a absolvit Universitatea de Medicina si Farmacie din Timisoara.