Copilul intrat in coma la dentist e in moarte cerebrala. Respira doar sustinut de aparate

On prezenta parintilor sai, s-a efectuat ElectroEncefaloGrama, care a aratat lipsa activitatii cerebrale."Copilul respira doar sustinut de aparate si este in moarte cerebrala", conform medicilor de la Spitalul "Grigore Alexandrescu".Copilul a ajuns luni seara la Spitalul "Grigore Alexandrescu", fiind transferat din Pitesti. El a intrat in coma dupa ce, la dentist, i s-a facut anestezie generala La solicitarea Ministerului Sanatatii, inspectorii DSP au inceput sa faca verificari la clinica respectiva, pentru a vedea daca s-au respectat protocoalele medicale. Ei au aflat ca medicii de aici nu aveau voie sa faca anestezie totala pentru ca in autorizatia de functionare nu reiese faptul ca acest cabinet are o sectie de ATI. Inspectorii DSP au amendat clinica cu 20.000 de lei Reprezentantii Colegiului Medicilor Dentisti s-au autosesizat in acest caz."S-a adminsitrat o sedare intravenoasa, deci generala, pe care a administrat-o un medic de anestezie si terapie intensiva, deci nu un stomatolog, a fost o echipa practic. Din experienta va spun ca, daca a fost o problema, a fost o problema legata de aceasta anestezie general", a declarat presedintele Colegiului Medicilor Dentisti, dr. Dragos Stanciu.Politistii au deschis si ei o ancheta in acest caz.Referitor la acest caz, ministrul Sanatatii, Victor Costache, a afirmat, marti, ca procedura de anestezie a fost ilegala in cazul copilului intrat in coma, intrucat aceasta interventie se poate face doar in unitatile medicale unde pacientul poate fi intubat rapid."Anestezia generala pe vena este o procedura care devine sigura cand este practicata la o institutie sanitara, unde exista intotdeauna riscul ca aceasta anestezie daca nu este monitoriza, pacientul sa trebuiasca sa fie intubat rapid. Cum poti intuba un pacient intr-un cabinet de anestezie, unde nu ai un aparat, nu ai ventilator", a explicat Victor Costache.Medicul anestezist Adrian Dinescu, cel care a facut anestezia copilului de patru ani, a spus ca a respectat toate protocoalele medicale si ca a folosit in cazul copilului de patru ani o analgo-sedare pe care a mai folosit-o in trecut de multe ori."Am o experienta de peste 400 de copii care au efectuat anestezia in aceasta forma, familia pacientului si-a dat acordul pentru aceasta clinica, lucrurile au decurs normal pana la un moment dat. Am instituit resuscitarea cardiopulmonara rapida, si pacientul a plecat din clinica stabilizat. Consider ca in momentul in care am avut un astfel de incident si o complicatie am actionat in parametrii profesionali", afirma medicul anestezist Adrian Dinescu.