Coronavirus si la Spitalul Militar: 24 cadre medicale sunt infectate UPDATE

Unitatea medicala a anuntat, marti seara, ca sapte cadre medicale de aici au contractat COVID-19. Ulterior, comandantul spitalului, Florentina Ionita-Radu, a declarat miercuri dimineata ca 24 de cadre medicale au fost confirmate pozitiv. Anuntul l-a facut intr-o interventie telefonica la Digi24.- "In acest moment, la nivelul spitalului sunt confirmate 24 de persoane, din care trei sunt simptomatice si sunt internate in Sectia Boli Infectioase, o asistenta medicala este internata la Spitalul Bals si alta la Spitalul Babes, iar ceilalti sunt izolati la domiciliu. (...) Au fost cazuri in care s-au identificat si in acest moment pot sa va spun ca in Spitalul Militar sunt 24 de cadre medicale confirmate. (...)", a afirmat comandantul.Florentina Ionita Radu a spus ca la sfarsitul saptamanii trecute asistenta sefa de la Sectia Cardiologie 1 a venit simptomatica la serviciu."La intrarea dimineata pe sectie se face triajul epidemiologic al personalului si fiecare spune daca a avut probleme, se simte rau. Asistenta sefa a fost la autoizolare. A doua zi a venit rezultatul pozitiv. A fost adusa pe Sectia de Boli infectioase si s-a inceput ancheta epidemiologica. In urma anchetei epidemiologice, tot personalul medical a fost trimis la autoizolare si a fost testat. In urma testarilor, o parte din personalul medical a fost testat pozitiv", a explicat medicul militar.Potrivit Florentinei Ionita Radu, in cazul unei paciente care a venit in urma cu o saptamana la UPU si a fost gasita cu COVID,"Totusi, trei dintre cei care au fost in UPU au fost gasiti COVID pozitiv. Asta inseamna ca aceste cadre medicale ori nu au purtat echipamentul corespunzator ori in momentul in care au facut dezechiparea nu s-au dezechipat corespunzator. Pentru echipare si dezechipare s-a facut pregatire, au fost instruiti. Probabil ca cei trei din UPU nu au respectat intru totul.Sectia cardiologie 1 a fost inchisa, pacientii testati. (...) Asta inseamna ca, atunci cand au acordat asistenta medicala pacientilor, ei au fost echipati corespunzator, dar in afara acordarii asistentei medicale pacientului atunci cand au fost in zonele libere ei nu au respectat distantarea sociala si probabil ca s-a produs aceasta infectare", a explicat comandantul.Ea a spus ca pe fiecare sectie exista zone destinate COVID (rezerve) in care personalul medical trebuie sa intre echipat corespunzator.Medicul militar a declarat ca Spitalul Militar Central este pregatit sa faca fata pandemiei."Spitalul Militar Central, care este un spital cu 1.250 de paturi, internari continue si 2.000 de persoane, (...) este pregatit sa faca fata acestei pandemii si, dupa cum stiti, aceasta poate afecta atat personalul medical, cat si pacienti. Am fost primii care am considerat ca este necesar, in momentul in care era doar epidemie si transmiterea bolii era clara, sa fim primii care am instalat triajul epidemiologic in cort, apoi, in urma cu doua saptamani, cand am sesizat ca deja boala a devenit comunitara, am considerat ca toti pacientii din UPU trebuie considerati potentiali COVID pozitiv si pacientii care se internau au fost testati", a aratat comandantul.Florentina Ionita Radu a spus ca la nivelul spitalului a fost format Centrul Medical de Interventie Epidemiologica. De asemenea, comandantul a spus ca a fost realizat un protocol cu Institutul Cantacuzino privind testele pentru COVID.Comandantul a precizat ca exista un bloc operator pentru pacientii COVID pozitiv unde se vor realiza interventii de catre toate specialitatile chirurgicale."Este un bloc operat pentru pacientii COVID pozitivi sau pacientii care au urgenta si inca nu au avut timpul necesar sa ii testam, sau sa asteptam rezultatul testarii", a mai aratat Florentina Ionita Radu.Marti seara, Spitalul Militar anunta ca "In concordanta cu prevederile Regulamentului General privind Protectia Datelor cu Caracter Personal (GDPR), putem confirma ca, la acest moment, la nivelul unitatii noastre au fost diagnosticate cu virusul SARS-CoV-2 un numar de 7 cadre medicale, testarea acestora a respectat metodologia nationala, fiind personal medical simptomatic.S-a efectuat ancheta epidemiologica si s-au identificat contactii apropiati, acestia fiind, la randul lor, testati si autoizolati, fara evidente, la acest moment, de transmitere secundara a infectiei in randul personalului medical".Potrivit comunicatului, spatiile unde au fost diagnosticate aceste persoane au urmat procedurile stricte de dezinfectie si igienizare, conform standardelor internationale in acest domeniu."In acest context, dorim sa accentuam faptul ca nu exista niciun risc de raspandire a infectiei virale in randul personalului medical si intre pacienti si personalul medical, cazurile identificate fiind unele izolate, la care nu s-a identificat link-ul epidemiologic, mai ales in contextul transmiterii comunitare a virusului, asa cum este la acest moment", se subliniaza in comunicatul de aseara, citat de Agerpres.