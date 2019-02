Creste numarul pacientilor morti din cauza bacteriei ucigase de la Spitalul Nasta din Bucuresti

Ziare.

com

"Inca un pacient cu acinetobacter internat la Institutul de Pneumoftiziologie 'Marius Nasta' a murit", potrivit unei informari a managerului unitatii medicale, Beatrice Mahler.Este vorba despre o pacienta in varsta de 78 de ani, care a facut stop cardiac si care nu a raspuns manevrelor de resuscitare.Inspectorii sanitari au decis saptamana trecuta sistarea activitatii blocului operator si a sectiei ATI (postoperator) din cadrul Institutului "Marius Nasta".Potrivit Ministerului Sanatatii, masura a fost luata dupa ce rezultatele probelor prelevate in cadrul autocontrolului din data de 12 februarie au fost neconforme, la fel ca si cele ale probele recoltate in data de 13 februarie de catre reprezentantii DSPMB din unitatea respectiva.