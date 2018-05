Criza la Oradea: Toti medicii de la Urgente de la Spitalul Judetean si-au dat demisia. Urmeaza si asistentii

Cum s-a ajuns aici si ce spun autoritatile

Oamenii spun ca este incorect si inaccceptabil ca sporurile pentru munca in conditii deosebite sa le fie taiate. Decizia a fost luata de Consiliul Local, ordonator de credite pentru Spitalul Judetean din Oradea, fiind considerata singura solutie care sa permita punerea in practica a Legii Salarizarii.Demisiile vor intra in vigoare de saptamana viitoare, asadar, la acest moment, nu exista probleme in tratarea pacientilor. In total 39 de medici si-au depus demisiile, in semn de solidaritate cu seful lor, medicul Hadrian Borcea, care a demisionat vineri dupa ce a aflat de decizia CL."Activitatea din UPU si prespitaliceasca nu este absolut deloc afectata, medicii care sunt de garda sunt la locul de munca, trateaza bolnavi, in momentul de fata nu avem o problema. Dar de saptamana viitoare s-ar putea sa apara probleme, dar aceste probleme trebuie sa le rezolve mai-marii nostri, nu noi. Noi am tras un semnal de alarma ca nu e corect si modul in care s-au acordat sporurile este imoral.Urmeaza demisii ale asistentilor medicali, si ei sunt nemultumiti. O mare parte a nemultumirii noastre e legata si de sporurile acordate asistentilor, infirmierilor, brancardierilor, TESA... si ei au fost afectati", a declarat dr. Alin Suciu, medic UPU Oradea, intr-o interventie telefonica la Antena3.Pentru a explica de ce medicii de la urgente merita sporurile, el a dat exemplul zilei de luni."Ieri au fost 240 de pacienti in urgenta si toti isi varsa furia si nemultumirea pe acel asistent, adreseaza injurii... E normal ca sporul sa fie diferentiat fata de alt asistent de pe medicina interna, de exemplu", a precizat medicul.El spune ca pierderea suferita este in jurul sumei de 2.000 de lei fata de luna precedenta.Medicul Hadrian Borcea, un profesionist foarte apreciat in domeniul medicinei de urgenta, puternic implicat in sustinerea UPU a spitalului din Oradea, si-a dat demisia vineri, dupa ce Consiliul Local a adoptat o hotarare prin care sporurile acordate medicilor si asistentilor medicali sunt reduse cu 60%, respectiv cu 25%.Potrivit medicului, intre 50 si 100 de asistenti ai Spitalului Judetean vor fi afectati de aceasta decizie."A fost socant faptul ca am aflat din presa azi dimineata de hotararea de Consiliu Local care s-a luat ieri (joi-n.red.) referitor la aplicarea sporurilor in unitatile sanitare subordonate Primariei. Asta in conditiile in care de mai bine de o luna incerc sa conving conducerea Spitalului Judetean de principiul defectuos pe care se bazeaza atunci cand alege modalitatea asta de aplicare a unei hotarari de guvern care da, are multe neajunsuri, dar aceste neajunsuri acum sunt transformate in probleme grave de functionare", a declarat, vineri, Hadrian Borcea, pentru Digi24.Mai mult, vineri la amiaza, angajatii au si protestat in fata spitalului, iar la manifestatie a venit si Hadrian Borcea, care a fost primit cu aplauze de colegi. El a anuntat ca a vorbit si cu primarul Ilie Bolojan."S-a luat o decizie hoteste, e o hotarare de Consiliu Local, care transforma un spor pentru conditii deosebite intr-o masura sindicala. Cine a luat decizia sa si-o asume", a spus Hadrian Borcea.In schimb, primarul din Oradea, Ilie Bolojan, le-a cerut protestatarilor sa astepte inca o luna, timp in care spune ca va gasi o rezolvare."Avand responsabilitatea functionarii acestor spitale, a celor aproape 4.000 de angajati care lucreaza in spitale si a miilor de pacienti, aveam varianta sa ma spal pe maini sau varianta sa vad, totusi, ce se intampla si sa sustin niste decizii. Si-am sustinut propunerile de a aplica diferentiat aceste sporuri", a spus Bolojan, citat de ProTv.Ramane de vazut daca situatia se va rezolva pana saptamana viitoare. Situatia salariilor si sporurilor risca sa arunce sanatatea in haos. La aceasta ora la Guvern sindicatele din sanatate poarta noi negocieri cu premierul Viorica Dancila . Daca nu le vor fi indeplinite cerintele, vineri, pe 11 mai, declanseaza greva generala, blocand astfel sistemul public de sanatate.