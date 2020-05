Cum ar putea functiona, dupa 15 mai, spitalele non-COVID: Toti pacientii care se interneaza trebuie considerati ca fiind potential infectati

Ziare.

com

In ceea ce priveste functionarea unitatilor sanitare non-COVID, se recomanda ca in acordarea asistentei medicale de specialitate pacientilor care se prezinta la spitale sa se incerce, pe cat posibil, evitarea internarii si efectuarea tratamentului medical la domiciliu/ambulatoriu.Din cauza transmiterii comunitare a SARS-CoV-2 in Romania,, motiv pentru care este obligatorie utilizarea echipamentelor individuale de protectie la toate procedurile medicale efectuate, conform ghidului INSP.La prezentarea in spital se va realiza triajul tuturor persoanelor si in functie de simptomatologia prezentata, cazurile suspecte vor fi internate in zone speciale de izolare (zone tampon), urmand a fi testate prin RT-PCR pentru infectia cu SARS-CoV-2 (conform recomandarilor INSP).Pacientii suspecti (care poarta obligatoriu masca) vor fi preluati de la triaj si condusi in zona tampon de personalul anume desemnat, pe un circuit separat fata de restul bolnavilor., insa cu respectarea unei distante de minim 2 metri intre acestia.Personalul medical din zona tampon va fi echipat corespunzator (halat de unica folosinta peste uniforma de spital, manusi, boneta, masca).Se recolteaza probe conform procedurii privind prelevarea si transportul probelor biologice pentru diagnosticul infectiei cu SARS-CoV-2 si se trimit la Laboratorul Analize Medicale, impreuna cu Formularul de insotire probe recoltate.In cazul pacientilor internati in zona tampon, avand rezultat pozitiv, medicul curant/de garda suna la 112 si pacientul va fi transferat la cel mai apropiat spital dedicat managementului pacientilor infectati COVID-19 conform reglementarilor legale in vigoare. Salonul va fi dezinfectat inainte de internarea urmatorului pacient.Persoanele prezentate si care in urma triajului nu au fost considerate cazuri suspecte, vor fi internate in sectiile aferente patologiei prezentate cu asigurarea unei distante de minim 2 metri intre pacienti.Fiecare unitate sanitara cu paturi are obligatia de a-si revizui circuitele functionale si procedurile de lucru conformitate cu principiile generale prezentate mai sus.Citeste si: