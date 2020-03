Cum au ajuns medicii sa cada primii. Tabloul contaminarilor in randul cadrelor medicale

Iata centralizarea cazurilor de contaminare in randul cadrelor medicale:

LIVE

Ziare.

com

Primul focar a fost intr-un spital din Bucuresti, Spitalul de Urgenta MAI "Prof. Dr. Dimitrie Gerota". Iresponsabilitatea criminala a unui fost ofiter MAI, care a mintit la internarea in spitalul unde lucra chiar sotia lui, si nu a declarat calatoria pe care o facuse recent in Israel, a imbolnavit cativa medici, iar pe altii i-a indisponibilizat practic intr-o perioada in care era cea mai mare nevoie de ei.Un alt caz a fost la spitalul din Petrosani si acolo tot din cauza unei paciente care, desi ar fi trebuit sa ramana in carantina la domiciliu, s-a plimbat pe holurile spitalului, infectand la randul ei alte persoane din personalul medical.Focarul major insa este cel de la Spitalul Judetean din Suceava, inchis pentru dezinfectare, unde 85 de persoane care fac parte din personalul medical au fost contaminate cu SARS-CoV-2.In acest caz, pacientul zero nu e foarte clar, asa incat traseul nu poate fi urmarit cu exactitate. Cert e insa ca de aici acest nou tip de coronavirus a ajuns la Spitalul de Arsi Bucuresti, unde a fost confirmat cu Covid-19 un pacient transferat de la Suceava.Total cadre medicale infectate 124Bucuresti - 18, dintre care Medici 10 - Asistente 4 - Infirmiere 2 - Personal Auxiliar 2 - total 18Constanta - O asistentaCovasna - 5 mediciHunedoara - 10, dintre care Asistente 9 - Ingrijitoare 1Iasi - Doi MediciNeamt - O asistentaSuceava - 85, dintre care Medici 36 - Asistente 34 - Infirmiere 11 - Personal Auxiliar 4Vrancea - Doi mediciMedicii sunt cei mai expusi, mai ales acolo unde echipamentele de protectie sunt precare si unde procedura nu e respectata in litera ei, iar un focar intr-un spital are consecinte dramatice, pentru ca inseamna contaminarea pacientilor care au comorbiditati si a medicilor si asa putini.