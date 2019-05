Cum e salvat un copac de la taiere (Video)

Ziare.

com

"Este vorba de un arbore de Tisa, protejat, cu o greutate de 6,6 tone, 54 de centimetri diametru si 170 de centimetri circumferinta. Ideea a fost a mea, am zis sa incercam sa facem ceva pentru a-l salva.Copacul se afla in parcarea Clinicilor Noi, iar in acel loc se va construi un buncar pentru un accelerator liniar pentru tratamentul cancerului, care urmeaza sa fie achizitionat. Trebuia sa incepem constructia buncarului si atunci ne-am gandit ce putem face pentru a salva copacul.Cu o macara am ridicat copacul, care a fost dus in Parcul Botanic si plantat pe un spatiu care apartine Spitalului Municipal Timisoara", a explicat medicul Olimpia Oprea.Directorul Spitalului Municipal Timisoara a precizat ca arborele de Tisa a trecut cu bine peste o furtuna puternica, fiind ancorat in patru puncte.Initiativa reprezentantilor unitatii medicale i-a inspirat pe angajatii Primariei Timisoara, care se gandesc sa apeleze la aceeasi operatiune de stramutare in cazul unui copac de dimensiune mare aflat intr-o locatie in care se desfasoara lucrari la drumuri."Pe modelul nostru, si reprezentantii Primariei Timisoara spera ca vor reusi sa mute copacul. Acestia au mai multe lucrari la drumuri si un copac de dimensiuni mari ii impiedica sa desfasoare una dintre lucrari", a afirmat medicul Olimpia Oprea.