Cum explica DSP mortii uitati de la Suceava si declarati dupa o luna

LIVE

Ziare.

com

"Spitalul nu a raportat tot la timp si am fost nevoiti sa ii adunam pe toti cei din urma. Acum s-au reglat conturile", a declarat, pentru Mediafax, sefa DSP Suceava, Manuela Trifan.Tocmai pentru a rezolva problemele organizatorice si a limita efectele epidemiei din Suceava, din 3 aprilie, conducerea Spitalului Judetean din Suceava a fost preluata de o echipa de medici militari.Ieri, acestia au plecat si a venit la coordonare o echipa de medici din spital . Ministerul Sanatatii a anuntat ca Nelu Tataru a cerut echipei care a fost coordonata de secretarul de stat Ionel Oprea o evaluare completa a situatiei de la Suceava , care include si modul de raportare a deceselor.Un alt deces, survenit in 30 martie, a fost descoperit de DSP dupa o luna. Acesta a fost intregistrat la Arad, un alt focar al epidemiei de COVID-19."Spitalele, dupa cum vedeti, uneori nu isi duc datoria pana la capat, din punct de vedere raportare. La Arad s-au dat si amenzi, dar nu asta este solutia, toata lumea trebuie sa inteleaga ca nu poti sa neglijezi asa ceva", a declarat pentru Mediafax Adriana Pistol, presedintele Comisiei pentru COVID-19 din Ministerul Sanatatii.Adriana Pistol mai spune ca, in urma neraportarii deceselor de la Suceava, Inspectia Sanitara de Stat poate aplica si acolo amenzi.