Cum te va afecta direct reforma din sanatate? "Vom ajunge in situatii foarte ciudate" Interviu

Ce modificari majore aduce OUG in domeniul sanatatii?

In acest moment privatii nu au acces la ele?

Ce insemna acoperire suficienta?

Stiu de exemplu ca in Bucuresti exista multe servicii private de dializa. Cum poate fi Bucurestiul zona deficitara?

Deci pana acum privatii intrau in programele nationale doar in limita serviciilor deficitare. De acum va fi la liber?

Ceea ce e normal, avand in vedere cel putin amortizarile cu mult mai mari.

Cand va trata un pacient dintr-un program national, spitalului privat ce i se va deconta? Tariful practicat de CNAS pentru spitalul public sau tariful pe care il practica el?

Dar spitalul public va lua pentru fix aceeasi internare pentru o boala dintr-un program national acelasi tarif al pietii ca privatul?

Insasi existenta programelor nationale face o diferentiere intre boli si pacienti, cat timp pentru o boala din program nu e nevoie sa fii asigurat pentru a beneficia de tratament.

Si atunci nu era mai corect ca pacientul din programul national sa aiba dreptul la alegere in limita tarfiului /internare de pana acum, care sa-l urmeze oriunde, iar ceea ce depaseste acest tarif la privat sa fie acoperit din propriul buzunar prin coplata? Asta desigur daca este o alegere, nu cazul in care privatul e unica optiune.

Se duce la spitalul public unde nu trebuie achite coplata.

OUG a eliminat coplata.

Nu ar fi util sa avem ceea ce ministrul numea un fel de RCA medical pentru toata lumea si CASCO pentru cine vrea?

Si ce acopera ceea ce ministrul numeste RCA, adica asigurarea standard la CNAS in schimbul contributiei lunare?

Exista sisteme in care asigurarea publica, pe bani lunari putini, pe care categorii largi precum pensionarii si studentii nici macar nu ii platesc, sa acopere aproape toate serviciile medicale?

Pana la urma, care este problema ca pacientul sa poate alege dupa criteriile lui, oricare ar fi ele, daca se duce la stat sau la privat?

Deci se poate ca la un moment dat sa nu mai existe bani pentru decontare, pentru ca fondurile vor deveni absolut insuficiente?

Robinetul acesta nu va exista si pentru sectorul public?

Care e cel mai mare risc pentru pacient prin aplicarea acestei OUG?

OUG lasa posibilitatea ca un bolnav dintr-un program national sa se duca la un spital public si acesta sa-i spuna, imi pare rau nu mai am buget? Nu are obligatia sa-si deconteze?

Pentru ca la el robinetul va fi deschis continuu?

Dar nu ati spus ca OUG prevede trecerea de la sistemul unui buget fix la cel al decontarii fiecarui pacient prin stabilirea costurilor integrate?

Dar medicii in noul sistem?

Intr-un interviu pentru Ziare.com, dr. Paveliu a explicat pe larg cum ar trebui sa functioneze aceasta reforma a sanatatii: "Vei consuma bugetul pentru decontari, ramai fara bani si va fi o presiune teribila sa fie majorat bugetul. Se va inchide vreun spital? Nu, se va majora bugetul. Si nu e de unde".Cat despre sistemul "plata urmeaza pacientul", dl Sorin Paveliu sustine ca aceasta reforma este una de substanta, care ia ani de zile, nu se poate face de azi pe maine si fara dezbatere.OUG, in sine, nu ofera suficiente informatii, asa ca voi fi nevoit sa ma bazez si pe declaratii ale oficialilor ministerului Sanatatii. Actul normativ ar trebui sa contina toate elementele, astfel incat legislatia urmatoare, HG, Ordin de Ministru, sa nu adauge la lege.Pe fond, OUG isi propune sa introducaBa da, dar numai in zonele in care, teoretic, statul nu avea acoperire suficienta incat sa furnizeze servicii pentru pacienti.Acoperirea efectiva a serviciului, pentru ca pacientul nu trebuie pus de drumuri.Da, majoritatea serviciilor de dializa din Bucuresti sunt private. Serviciile de dializa ale statului s-au retras, ceea ce este chiar ciudat. Principala cauza este ca specialistii din sectiile de nefrologie au migrat catre operatorii privati si chiar daca vrei sa refaci sectia, nu poti fara personal. Liderii nefrologiei au migrat catre sectorul privat si nu au mai cerut bani pentru sectorul public.Da. Dar operatorii privati nu pot functiona in pierdere. Simplul fapt ca, prin programul national, statul iti asigura medicamentele si dispozitivele medicale pentru pacienti nu e suficient. Medicamentele nu aduc niciun fel de profit.Trebuie sa internezi pacientii, darDa, dar ar fi normal si pentru spitalul de stat sa nu lucreze in pierdere, practicand tarife care in marea lor majoritate sunt sub costuri, dupa cum a dovedit Consiliul Concurentei. Spitalul, pentru a putea functiona, beneficiaza de subventii indirecte.Spitalul privat primea si pana acum doua tipuri de finantare: prin programul national pentru medicamente si prin contractul cu CNAS pentru internarea propriu-zisa.Cum contractul nu acoperea internarea, operatorii privati de regula au solicitat coplata, chiar daca era interzisa. Iar CNAS nu a venit niciodata sa-i controleze si sanctioneze.Pentru a iesi din ilegalitate, OUG a venit cu o inovatie si prevede ca din banii programelor de sanatate, nu doar pentru medicamente si materiale sanitare ca pana acum.Sintagma are doua vicii. Nu e definita, deci sunt incalcate regulile de predictibilitate. Pe de alta parte,O boala din program va primi un tarif/internare, iar pentru o boala care nu e intr-un program, tariful va fi si de 3 ori mai mic.Directorul de la Monza a spus ca sunt dispusi sa primeasca pacienti din programe numai daca banii pe care ii vor primi de la CNAS vor atinge nivelul practicat in privat.Nu poti sa faci diferente intre un pacient si vecinul lui de pat care sa primeasca de trei ori mai mult.Si faci asta doar pentru ca spitalul privat nu ii va primi pe pacientii din programele nationale, daca tarfiul nu va fi la nivelul pietii.Da, dar datorita importantei pe care o acorda ministerul Sanatatii unei afectiuni. Boala nu e mai importanta, ci s-a considerat ca niciodata spitalele nu trebuie sa mai ajunga in criza de medicamente in zone sensibile precum cancer, SIDA, TBC etcNu. Statul trebuie sa asigure prin sistemul de asigurari de sanatate asistenta mdicala nediscriminatorie. Atunci cand dai posibilitatea accesarii unui spital privat aflat in programul national de sanatate doar daca platesti coplata, ce face persoana care nu poate plati coplata?Da, dar sunt niste bugete. Se duce la spitalul public si s-a terminat bugetul, iar la privat nu poate primi decat daca are bani de coplata.Nu, doar a amanat-o un an.Ministrul e in eroare.Avem firme de asigurari care vand asigurari integrale, sau care acopera coplatile, sau platesc pana la o suma.Guvernul are posibilitatea de a-l restrange prin contractul cadru, daca vrea. Si intram in alta discutie., de aceea suntem in deficit financiar si spitalele sunt nevoite sa faca echilibristica pentru a fi viabile financiar. De aceea primesc de la ministerul Finantelor 45% la salariul fiecarei persoane angajate.Aceasta e intrebarea esentiala. N-ar fi nicio problema daca aceasta alegereApoi, principiul "banii urmeaza pacientii nu e simplu". El presupune tarife similare la stat si la privat, la nivel national, si ele sa fie concordante cu costurile.Evident ca asta se va intampla. SUA au un asemenea sistem, cheltuiesc de 30 de ori mai mult decat noi pe cap de locuitor pentru sanatate. Sistemul e falimentar si nu stiu cum sa-l opreasca.In corpul OUG este trecut si faptul ca pacientii vor accesa sistemele de urgenta private, vor fi acceptati pentru o suspiciune de afectiune si banii pe care ii vor cheltui spitalele private se vor deconta si dincolo de contract. Deci ministerul trebuie sa le dea cati bani au consumat.Nu. Textul OUG nu vorbeste decat despre sectorul privat.In primul rand, ecare in clipa in care creezi o perturbare a sistemului risca sa ramana fara asistenta la un anumit moment.Imaginati-va ca sectorul public si privat ar fi doua jumatati si cand s-au terminat banii intr-o parte se duce in cealalta, unde i se spune ca nu poate fi primit fara coplata.Sunt un milion de persoane in programele nationale, intre care unele se interneaza de mai multe ori pe an, la un total de 4 milioane de internari. In clipa in care ai pacienti cu tarife majorate pentru internare, le asiguri toate medicamentele, iar persoanele acestea sunt scutite de plata contributiei de sanatate cat timp au bola, adica toata viata, nu vi se pare ca ceva nu e in regula?Nu. Are un buget. Managerul din spitalul de stat e obligat sa faca o planificare, un fel de slalom printre diagnostice si sectii incat la final sa iasa cu facturile 100% comparativ cu contractul incheiat. Spitalul privat nu are asemenea presiuni.Exact!Asta e dorinta celui care a scris OUG fara sa inteleaga. Da, urmeaza, darIti trebuie o institutie ca sa faci tarife nationale concordante cu costurile.Cand vrei sa treci de la finantare la plata/pacient schimbi radical paradigma. In cazul finantarii e vorba de un buget pe care ti-l aproba Parlamentul si pe care CNAS il distribuie, pe cand plata/pacient e o plata restrospectiva.Contractezi cu spitalele care indeplinesc conditiile, dupa care faci decontarea pe pacientii care vin la ele. Dar nu mai ai niciun fel de predictibilitate pentru bugetul de stat.In Anglia, de exemplu, reforma nu s-a putut face si vorbim despre o tara care consuma de 8 ori mai multi bani/locuitor pentru santate. Trebuie sa fii pregatit sa inchizi spitale.Mai sunt si alte anomalii. Ministrul se intreaba de ce sa stea nefolosite paturi din sistemul privat. Asta e problema? Avem cumva liste de asteptare? Nici gand! Romania are 8 paturi/ 1.000 de locuitori, dublu fata de media europana.Avem 118.000 de paturi care pot fi contractate cu sistemul public de asigurari de sanatate si niciun pat nou contractat nu poate sa fie in plus. Ai acceptat 1.000 de paturi de la sectorul privat, trebuie sa lichidezi 1.000 de paturi din sectorul public.Nu asa se fac lucrurile si, mai ales, nu pe repede inainte, fara dezbateri. Si au avut timp pentru ele.Eu nu am nimic cu dl ministru, am criticat toti ministrii Sanatatii, cel mai dur pe cei care imi erau prieteni.Noi avem o criza de personal medical. Cand sectorul privat poate intra la contractare, va incerca sa-si mareasca numarul de paturi si va avea nevoie de medici, care nu vor mai putea lucra si la stat si la privat.Spitalul privat va avea nevoie de medici la camera de garda de urgenta si ii va lua de la public, ii va plati mai bine. Daca iei 3 medici anestezisti de la Spitalul Pantelimon, tot spitalul se inchide.Dar daca spitalul privat din Bucuresti ia anestezisti din Vaslui sau de la Calarasi? Ii lasi pe oamenii aceia fara sistem de urgenta peste noapte?OUG asta e facuta de oameni care au avut in minte doar problemele sectorului privat si e foarte mult amatorism.Ca sa faci o predictibilitate cat de cat a bugetului, daca banii urmeaza pacientul care se duce unde vrea el,Statul roman are mai multi copii de care trebuie sa aiba grija fara ca vreunul sa ramana pe dinafara. Statul e proprietar pe 430 de spitale, avere pe care nu are niciun sens sa o lichidezi, sa nu o ajuti.