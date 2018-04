Dancila promite solutii concrete pentru haosul din sistemul medical. Niciun cuvant despre greva anuntata pentru 11 mai

Olguta Vasilescu nu e impresionata de greva

Nicio solutie concreta, ci doar un grup de lucru

"Am vrut sa avem aceasta discutie pentru ca domeniul sanatatii este prioritar pentru mine, ca prim-ministru, pentru Guvernul pe care il conduc. Din acest motiv, sanatatea, alaturi de educatie, a beneficiat de inca o majorare salariala. Va ascult cu toata deschiderea pentru ca vreau sa vad direct cu ce probleme va confruntati. Vom analiza tot ceea ce semnalati dumneavoastra, astfel incat sa venim cu solutii concrete si corecte, care sa raspunda situatiilor pe care le intampinati", se arata intr-un comunicat remis de guvern.Potrivit documentului, managerii care au intervenit in cadrul intalnirii au apreciat ca noua legislatie privind salarizarea in sanatate a determinat majorari salariale consistente, indeosebi pentru medici.Totusi, acestia au semnalat ca sunt si cazuri punctuale in care veniturile unor angajati din sistem, aferente lunii martie 2018 au scazut in raport cu venitul incasat pentru februarie 2018.De asemenea, au fost semnalate unele diferente in ceea ce priveste veniturile medicilor, ca urmare a aplicarii regulamentului de sporuri, in functie de ordonatorul principal de credite de care apartine spitalul in care lucreaza, respectiv Ministerul Sanatatii, consiliul judetean sau consiliul local.Ca urmare a consultarilor cu cei aproximativ 350 de manageri de spitale, premierul Viorica Dancila a stabilit formarea unui grup de lucru din care sa faca parte reprezentanti ai Executivului si manageri ai unor spitale din subordinea Ministerului Sanatatii, ai consiliilor locale si judetene, precum si ai spitalelor monospecializate. Acest grup de lucru va analiza problemele semnalate de manageri si va propune solutii de raspuns.Premierul Viorica Dancila i-a chemat, luni, la Guvern pe managerii de spitale pentru a "identifica solutiile corespunzatoare" la problemele aparute dupa aplicarea Legii Salarizarii si a regulamentului de sporuri.Dancila a mers cu o echipa formata din ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, dar si consilierii de stat Sevil Shhaideh si Darius Valcov. Intalnirea a inceput la ora 13:00, dar premierul nu a stat pana la final, lasandu-si echipa sa continue discutiile cu zecile de manageri de spitale.Dupa plecarea lui Dancila, au inceput sa plece si unii participanti. Printre primii s-a numarat medicul Monica Pop, manager al Spitalului de Urgente Oftalmologice Bucuresti.Aceasta a spus ca s-a decis sa fie infiintat un grup de lucru ce va analiza problemele."S-a discutat despre fiecare categorie de spital. Sunt niste probleme la fiecare gen. La spitalul pe care il conduc nu sunt probleme, sunt niste mici probleme care se pot rezolva. Premierul a spus sa se faca grup de lucru, a intrebat despre fiecare problema si fiecare manager a spus ceea ce crede. Legea e buna, a crescut serios salariile celor mai multor categorii din spitale", le-a spus Monica Pop jurnalistilor, la iesirea de la discutiile de la Guvern.In jur de 10% dintre angajati s-au trezit cu venituri mai mici, desi le-au fost promise cresteri, motiv pentru care pe 11 mai este anuntata greva generala.Insa pana la aceasta ora niciun oficial de la Ministerul Sanatatii sau din Guvern, in general, nu a avut nicio reactie la acest anunt ingrijorator.Intrebata daca la intalnire s-a discutat despre greva generala, Monica Pop a spus ca Olguta Vasilescu a avut o referire la acest subiect."Dna Olguta Vasilescu a spus ca cifra nu se poate modifica. Dna Olguta Vasilescu a spus ca nu-i impresioneaza nicio greva si ca, orice greva ar fi, asta e situatia si ca niciodata nu o sa poata fi multumita toata lumea", a mai povestit Monica Pop, adaugand ca si Darius Valcov s-a aratat "enervat" de situatie.Putin mai tarziu a iesit de la intalnirea de la Guvern si Catalin Grasa, managerul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Constanta. Acesta a spus ca nu s-a ajuns la nicio concluzie concreta, ci doar s-a stabilit infiintarea unui grup de lucru care sa analizeze acum problemele."Nu a fost o solutie concreta, se lucreaza. Pana maine fiecare manager trebuie sa dea situatia. Probabil vor crea un grup de lucru la nivelul Ministerului Sanatatii pentru a se studia exact problemele. Lucrarile continua", le-a spus dr. Grasa jurnalistilor.El a spus ca la spitalul sau nu sunt probleme, dar a recunoscut apoi ca pentru 66 din cei peste 2.000 de angajati sunt scaderi la salarii de ordinul sutelor de lei.