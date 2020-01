De ce nu ne reparam tara

Ziare.

Acest fel de rau care s-a intamplat la Spitalul Floreasca, unde unei fiinte umane i-a fost interzisa demnitatea mortii, scoate la iveala disfunctii organice ale felului in care intelegem institutiile si relatia dintre cetatean si institutie.Lipsa de reactie si revolta morala a celorlalti actori din sistem, fie ei medicii de la Spitalul Floreasca sau de la orice alt spital/cabinet medical din tara, anunta o cultura institutionala in care normele si procedurile sunt nu doar de forma, ci chiar in contradictie cu autoritatea personalizata.Medicul-personalitate, profesorul, dumnezeul vietilor si operatiilor poate sa nu fie prezent in sala in care echipa lui face una dintre cele mai sensibile operatii, dar in acelasi timp sa semneze ca si cum ar fi fost in sala. E asta o greseala criminala? Nu e. Daca era in sala, nu lua pacienta foc? Ori daca nu semna acel protocol, ar fi supravietuit pacienta careia biologia ii deservea? In fond si la urma urmei, asa se face.Cultura acestui asa-se-face e una deopotriva a imposturii si a fricii. Ea nu spune nimic despre calitatea actului medical ori despre vreun exceptionalism in profesie, ci despre un sistem piramidal de autoritate, in care liderul isi construieste o camarila si un sistem opac de obediente si recompense.Nu avem raportul final al anchetei, dar stim pana acum cateva informatii pe care le putem procesa: pacienta avea multiple alergii, motiv pentru care nu s-a folosit dezinfectantul uzual in operatii. Si, totusi, s-a folosit un bisturiu electric pe a carui foaie de intrebuintare era specificata interdictia de a fi folosit cu acel dezinfectant. Adica pacienta putea lua foc, ceea ce s-a si intamplat.E aici o logica primara care a fost incalcata, in mod stupefiant. Pentru ca, in multe cazuri, a mers si asa. Fara analize clare de alergii, fara teste prealabile, punand putin dezinfectant si avand norocul ca in contact cu bisturiul electric sa nu ia foc. In fond, in comunism se opera si mai precar, nu-i asa? Si a mers.De fapt, nu prea merge si asa, o arata rata infectiilor nosocomiale - cea neoficiala, pentru ca nu am progresat cu raportarea prea mult dupa Colectiv -, dar nimeni nu pare dispus sa puna laolalta toate elementele si sa vada tabloul intreg.Accidente medicale se intampla si in tarile cele mai dezvoltate. Se moare si in Franta, si in Spania, si in Canada. Moartea face parte din economia medicinei si se poate muri si dintr-o banala apendicita, nu trebuie sa fie o boala grea la mijloc.Aceasta reactie este una care promite punerea la punct a marii lamentatii nationale, ca Romania e o tara defecta, cu un stat care esueaza in serviciile de baza: sanatate, educatie si ordine publica.E insa si o reactie care mascheaza protejarea-ului: de vreme ce se intampla, cazul e inchis. Se face o ancheta locala, se dau cateva sanctiuni punctuale si viata - mai putin aceea a pacientei care a fost trimisa grotesc in moarte - merge inainte.Aceste trei tipuri de raspunsuri, pe care le dau deopotriva oamenii si autoritatile, sunt tot atatea feluri de resemnare si de instrainare a raului si, prin asta, a responsabilitatii.Daca Alexandra ar suna astazi la 112, un operator nepregatit sa recunoasca urgenta vitala si trauma o va repezi superior si ii va recomanda sa nu tina linia ocupata.Daca 64 de tineri ar dansa asta-seara intr-o camera dintr-o cladire fara autorizatie de incendiu din Bucuresti, cluburile ar fi verificate o saptamana, doua, trei, apoi viata ar merge inainte. Mai putin cele 64 de vieti, unele ramase in flacari, altele luate in spitalele unde avem de toate.Daca inca o pacienta ar lua foc intr-o sala de operatie din Iasi sau Craiova, spitalului ii va fi ridicata autorizatia, dar toate celelalte spitale isi vor prezerva cultura lui "asa se face", pana cand norocul de a "merge si asa" esueaza.Romania are nevoie de un Guvern curajos, care sa puna pe foaie radiografia, oricat de angoasanta, a institutiilor, laolalta cu un manual de intrebuintare, dar si de oameni care sa denunte raul si impostura.