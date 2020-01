Deputatul Emanuel Ungureanu cere o ancheta la Spitalul Universitar din Capitala - ce nereguli a constatat

Ziare.

Deputatul acuza, intr-o postare pe Facebook , ca "s-a operat in 4 sali din noul bloc operator timp de 30 de zile, fara ca personalul medical sa fie instruit cu privire la modul in care trebuie folosita aparatura din salile de operatie.Dupa nenorocirea de la Spitalul Floreasca, Adriana Nae, managerul de la Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti, s-a apucat sa se acopere de hartii pentru a ascunde o greseala care ar fi putut fi costat vieti! Din graba de a anunta o mare realizare la televizor, managerul Adriana Nica a pus in real pericol viata mai multor bolnavi".Emanuel Ungureanu a publicat pe Facebook doua fotografii cu documente care indica cele acuzate de el."Dupa cum se poate vedea in foto 1, personalul de pe sectia ORTOPEDIE a inceput sa fie instruit cum sa foloseasca aparatura NOUA din Blocul Operator doar DUPA ce acesta a fost folosit deja in mai multe interventii, unele cu grad mare de complexitate.In foto 2, in fals, directorul de Ingrijiri, Speranta Turchina, solicita personalului in mod mincinos sa faca reinstruirea pentru folosirea aparaturii medicale noi de pe sectia de Ortopedie, cu toate ca nu se realizase nici prima instruire si, cu toate acestea, pacientii au fost operati in intervalul 12 decembrie 2019- 8 ianuarie 2020", a scris deputatul.Mai mult, sustine el, asistentele ATI din blocul nou operator nu au fost instruite nici sa foloseasca aparatura.In aceste conditii, Emanuel Ungureanu solicita Corpului de Control al Ministerului Sanatatii sa faca urgent o ancheta la Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti si la Autoritatea Nationala de Management al Calitatii."Ii solicit ministrului Sanatatii, Victor Costache, sa o demita de urgenta pe Adriana Nica, din functia de manager al Spitalului Universitar de Urgenta Bucuresti pentru aceasta grava neglijenta!", a incheiat Ungureanu mesajul.Deputatul USR Emanuel Ungureanu este cel care a dezvaluit cazul pacientei de la Spitalul Floreasca care a luat foc pe masa de operatii in timpul unei interventii. A.G.