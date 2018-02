Detalii socante in dosarul detinutilor de la Spitalul Rahova care ar fi fost batuti de gardieni: "Ce ma, nu ati mai vazut o cioara inecata?"

https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/justitie/metode-de-tortura-folosite-la-rahova-ce-scrie-in-referatul-procurorilor-875074

Declaratia ingrijitoarei

Acuzatiile detinutilor

"Sunt destule semne de intrebare"

Reactia APADOR-CH

Ce spun procurorii

Avocatul Poporului a anuntat, vineri, ca s-a sesizat din oficiu si face o ancheta, prin Domeniul pentru prevenirea torturii in locurile de detentie si Domeniul armata, politie, justitie, penitenciare. Sesizarea din oficiu si ancheta vizeaza posibila incalcare a articolului 22 si a articolului 34 din Constitutia Romaniei privind dreptul la viata si la integritate fizica si psihica si dreptul la ocrotirea sanatatii.Opt gardieni de la Spitalul Penitenciar Rahova au fost arestati pentru ca ar fi torturat mai multi detinuti, iar directorul inchisorii a fost demis. Potrivit marturiilor, unul dintre gardieni ar fi turnat apa in gura unui detinut, cu scopul de a-l ineca, spunand catre alti supraveghetori: "Ce ma, nu ati mai vazut o cioara inecata?", ar fi urinat pe el si i-ar fi spus de mai multe ori, din ura, "Tigane!". Tratamentul ar fi survenit dupa ce detinutul a fost lovit anterior in abdomen. Cand l-au readus in celula, gardienii ar fi spus celorlalti detinuti ca victima era in sevraj. Detaliile apar in referatul de arestare, obtinut de ziare.com, si intr-un articolTimp de 45 de minute ar fi fost maltratat detinutul, fapt confirmat la audieri si de una din ingrijitoarele Spitalului Penitenciar. "Martora (...) a declarat ca a ridicat de la usa camerei 22 obiectele vestimentare ale persoanei vatamate afirmand ca acestea erau ude si aveau miros de urina". Leziunile ar fi fost observate in momentul in care detinutul a fost transferat la Penitenciarul Giurgiu.Un alt detinut a rupt tacerea si le-a povestit anchetatorilor prin ce a trecut in Spitalul penitenciar Rahova. "Detinutul (...) sustine faptul ca a fost agresat fizic (...) de un supraveghetor pe care il cunoaste sub numele de "Ciprian", acesta lovindu-l cu un ciocan din cauciuc la nivelul bratului drept, al coastelor si apoi cu pumnii si picioarele pe tot corpul".Intr-un alt caz, o femeie ar fi fost data cu capul de pereti de un barbat gardian, desi acesta nu avea voie sa intre in sectorul de detentie pentru femei. Ea ceruse un consult.Un alt detinut ar fi ramas fara dinti in gura dupa o corectie primita pentru ca a facut galagie, iar un altul l-a acuzat pe directorul spitalului ca l-a amenintat cu moartea si l-a tinut legat de pat fara un motiv anume.Investigarea acestor agresiuni a inceput in 2015, insa abia acum au putut anchetatorii sa arate judecatorilor ororile care ar fi fost comise dupa gratiile Spitalului Penitenciar Rahova. Gardienii si-ar fi construit alibi pentru fiecare abuz.Procurorii spun ca angajatii de la spitalul penitenciar Rahova au falsificat documente medicale pentru a nu exista dovezi despre ranile pe care detinutii le-ar fi suferit in urma batailor adminstrate in perioada in care au fost internati. In unele cazuri, detinutii care erau martori la agresiuni, ar fi fost invatati sa declare ca victima ar fi incercat sa se spanzure, iar in momentul in care a era oprit devenea violent.Pe langa cei opt arestati, alti 11 gardieni sunt vizati de ancheta. Intre ei, si directorul spitalului-penitenciar.Chiar si dupa arestarea celor opt gardieni, sindicalistii din ANP cred lucrurile nu sunt chiar asa cum au fost descrise de detinuti. "Circumstantele nu sunt foarte clare si sunt destule semne de intrebare cu privire la ce s-ar fi intamplat de fapt acolo. Dupa stiinta noastra, este vorba doar de declaratii", spune Sorin Dumitrascu, liderul FSANP, citat de Digi 24. Nu este insa singurul episod incarcat de violenta extrema petrecut dupa gratiile penitenciarelor din Romania. "Exista reclamatii de interventie excesiva in forta, dar in ultima vreme din ce in ce mai putine. (...) Pentru faptul ca sunt inchisi si este foarte dificil pentru ei sa beneficieze de ajutor legal sau de alte mijloace de a proba ceea ce sustin, cand este vorba de acuzatii de tortura, de rele tratamente, de tratamente inumane sau degradante aduse de persoane private de libertate", spune Maria Andreescu, directorul APADOR-CH, potrivit Digi24. Procurorii sustin, in referatul cu propunerea de arestare preventiva si la domiciliu a celor opt angajati ai Spitalului Penitenciar Rahova, ca faptele acestora erau cunoscute de catre conducerea unitatii, care nu a sesizat organele abilitate, ci a incercat sa ascunda infractiunile."Dupa ce un detinut era agresat de catre un agent supraveghetor, acesta beneficia de mici favoruri, cum ar fi permisiunea de a merge la cumparaturi, oferirea de tigari sau cafea, permisiunea de a primi pachete si vizite suplimentare. In situatia in care detinutul insista sa reclame faptele savarsite asupra sa, inculpatii intocmeau in fals rapoarte de incidente detinutilor, pentru a eventuala folosire a fortei impotriva acestuia.Tot in acest scop, desi in unele cazuri detinutii fusesera externati, acestia erau mentinuti in penitenciar pana la disparitia marcilor traumatice sau pana se asigurau ca detinutul nu intentioneaza sa formuleze plangere. In unele cazuri, detinutii erau condusi in alte camere de detentie unde erau agresati, iar apoi relocati, urmarind astfel ca ceilalti detinuti sa nu intuiasca cauzele semnelor de violenta. Mai exact, detinutilor li se comunica ca victima agresiunii este in sevraj sau s-a autoagresat", se arata in referatul procurorilor.