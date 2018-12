Directorul de la Giulesti zugraveste: Mor si oamenii. Si bacteriile mor. Daca in 10 zile nu dam drumul, Bucurestiul explodeaza

Cine a fost testat? "Nu putem sa facem asa multe teste cum ati dori dvs"

Toata aceasta operatiune se face insa in timp ce in maternitate exista inca mame si bebelusi internati, insa Moisa spune ca acestia nu sunt afectati.La intrebarile jurnalistilor despre aceasta situatie extrem de serioasa, managerul a raspuns intr-un stil ironic."Mor si oamenii din cand in cand, si bacteriile mor din cand in cand, nu sunt vesnice... Ca sa facem cum spuneti voi, sa decopertam tot, e mai ieftin sa schimbam spitalul. Ii dam foc si facem altul! Peste un timp, cand apar bacterii, iar dam foc... Nu se poate! Pe masura ce spitalul se elibereaza, in toate compartimentele facem dezinfectie. Din proprie initiativa, mai ales ca oricum trebuia sa facem o zugravire, ne-a venit manusa ca e inchis spitalul", le-a spus Moisa jurnalistilor, precizand ca vopseaua folosita contine o substanta biocida, care omoara germenii."Nu inseamna ca ii omoara pe vecie", a subliniat insa Moisa.Acesta a amenintat ca situatia va fi foarte grava daca Maternitatea nu e redeschisa internarilor in 10 zile."Dupa ce terminam zugraveala, facem curatenie, vom face dezinfectie, vom sigila fiecare camera in care am terminat. Dupa ce terminam tot luam probe, le punem la dispozitie, daca ne deschid, bine.Daca in 10 zile nu dam drumul, Bucurestiul explodeaza! Pe luna sunt 320 de nasteri, astea trebuie sa mearga in alta parte. Si nu vorbim de nasteri normale, dar sunt multi prematuri si unde o sa mai incapa?!", a mai spus Moisa.El a precizat ca se va face si dezinfectia sistemului de canalizare, ce era oricum programata, doar ca "o facem mai abitir ca de obicei, ca avem timpul necesar"."O sa mai scoatem inca vreo 20 de kg de chiloti, ce mai arunca lumea...", a spus managerul.Intrebat de ce nu a facut, in satamana ce a trecut, astfel de lucrari, Moisa a motivat ca din cauza de Centenar: "Joi, vineri, sambata, duminica a fost un eveniment care a fost odata la 100 de ani. Credeti ca puteam sa chemam muncitori?".Managerul a spus ca au fost testate pentru infectia cu stafilococ multe persoane - angajati ai spitallui, mame, bebelusi - dar ca nu toata lumea si oricum nu detine informatii despre rezultatele probelor colectate."Teste s-au facut la aproape intreg personalul, si la mamele care au fost internate si la copii. Nu putem sa facem asa multe cum ati dori dvs. Prematurii internati si ei sunt testati, nu stiu acum sa va spun daca vreti si rezultate si tot...", a spus Moisa.Intrebat daca e normal ca bebelusi sa fie in spital in timpul renovarii, Moisa a dat o noua replica jurnalistilor: "Pana acum m-ati intrebat de ce n-am spart peretii si acum ca de ce zugravim".El a spus si ca are in plan sa cheme un profesor universitar sa le tina tuturor angajatilor o lectie despre igiena: "Acum, ca tot suntem liberi, sper sa reusesc sambata sa facem o prelegere pentru tot personalul pe teme igienei".El a fost intrebat si daca sunt respectate protocoalele in ce priveste accesul vizitatorilor in maternitate, jurnalistii precizand ca exista cazuri la alte maternitati din Bucuresti unde tatii nu au fost lasati mai multe zile sa isi vada copiii."Tot patitul e intelept! Daca noi maine interzicem, o sa veniti aici sa spuneti ca Moisa e rau, nu empatizeaza cu taticul care si-a asteptat 9 luni copilul", a raspuns medicul, dandu-si ochi peste cap.Managerul a spus ca daca i s-ar da acum un spatiu pe care sa-l transforme in maternitate si fondurile necesare ar duce treaba la capat intr-un an.In ce priveste prijinul Primariei Capitalei, u e atat de sigur: "Dna primar a spus ca se gandeste, dar totodata a spus cu subiect si predicat ca in proxima data va propune la Consiliul General si daca va fi votat... (Numele, n.red.) e Moisa, nu-s Moise, nu-s profet".