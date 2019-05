Doi copii cu meningita in Valea Jiului. Un bebelus a murit

Ziare.

Primul caz de imbolnavire a fost constatat la copilul de patru luni, care initial a fost internat la spitalul din Lupeni, iar apoi a fost dus la Spitalul de Urgenta din Petrosani. Bolnavul a fost transferat, pe 27 mai, la sectia de Pediatrie si apoi la sectia de Boli Infectioase a Spitalului Judetean din Timisoara."Copilul a fost diagnosticat cu meningita purulenta. S-a facut o punctie rahidiana, iar lichidul cefalo-rahidian avea un aspect purulent. La examenul microscopic s-au determinat coci gram negative. Meningococul face parte din familia cocilor gram negative, dar diagnosticul nu este pus definitiv pentru ca nu sunt terminate inca analizele. Copilul este sub tratament, cu evolutie stabila", a aratat medicul sef al DSP Hunedoara.Al doilea copil, in varsta de opt luni, a fost internat initial la spitalul din Lupeni si transferat apoi la Spitalul de Urgenta Petrosani. Pe drum, copilul a intrat in stop cardio-respirator, i s-au facut manevrele de resuscitare, insa a decedat la UPU Petrosani."Pe drum i s-au facut manevrele de resuscitare, care au continuat si in UPU Petrosani sub indrumarea unui medic ATI si a unui medic pediatru. Din pacate, dupa 45 de minute s-a declarat decesul", a mentionat dr. Cecilia Birau.Diagnosticul in cazul acestui copil este de suspiciune de meningo-encefalita, urmand ca diagnosticul final sa fie pus dupa efectuarea examenului anatomo-patologic, care este in lucru.DSP Hunedoara a luat legatura cu medicul de familie al copilului, fiind administrat preventiv tratamentul cu antibiotic necesar in asemenea cazuri.