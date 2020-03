Pacientii cronici avertizeaza ca donarea de sange a scazut semnificativ: Situatia va deveni dramatica!

Ziare.

"In prezent, donarea de sange a scazut semnificativ, iar scaderea va deveni dramatica in conditiile noilor restrictii de circulatie", au transmis reprezentantii COPAC.Acestia spun ca situatia va deveni si mai grava in continuare."Nu stim daca aceasta informatie a ajuns si la nivelul Comitetului de Urgenta, dar aceasta lipsa a donatorilor de sange se traduce printr-o criza a pacientilor cu boli rare, boli cronice sau pacientii acuti, lipsa sangelui va avea un impact devastator asupra intregului sistem de sanatate.De transfuzii vor avea nevoie inclusiv cazurile grave de COVID 19, care nu vor intarzia sa apara. Pentru aceasta problema, solicitam Comitetului de Urgenta si Ministerului Sanatatii sa gaseasca urgent o solutie pentru ca va deveni cat de curand o problema majora a sistemului de sanatate", a declarat Radu Ganescu, presedintele COPAC.Vezi si Apel pentru sange! Medicii cer donatorilor sa mearga la centrele de transfuzii, care au fost uitate in pandemie