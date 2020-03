Doua spitale militare afectate de coronavirus: 46 de angajati confirmati pozitiv

LIVE

"Vineri, 27 martie, la Spitalul Militar de Urgenta Dr. Aristide Serfioti Galati au fost confirmate pozitiv cu COVID-19 cinci persoane din randul personalului medical, in urma testarii unui numar de noua persoane cu suspiciune de infectie", a transmis MApN.Sursa citata a precizat ca, in urma acestei situatii, s-a dispus efectuarea anchetei epidemiologice in vederea stabilirii contactilor, iar pe timpul acesteia, posibilii contacti sunt plasati in autoizolare, urmand a fi testati."S-a dispus, totodata, si executarea dezinfectiei de grad foarte inalt pentru limitarea raspandirii infectiei, iar pe timpul executarii acestei proceduri spitalul nu va mai primi pacienti.In prezent, in spitalul militar din Galati se afla internat un singur pacient in compartimentul Urologie, care momentan nu poate fi externat.Inca de la internare s-au luat toate masurile de izolare a pacientului si de limitare a infectiei, fiind internat intr-o rezerva cu grup sanitar propriu si acces controlat pentru personalul medico-sanitar", se mai arata in comunicatul MApN.Potrivit documentului, in urma desfasurarii anchetei epidemiologice de la Spitalul Militar de Urgenta "Dr. Alexandru Popescu" Focsani, din randul celor 57 de contacti apropiati ai celor doua persoane confirmate initial pozitiv cu COVID-19, a rezultat ca un numar de inca 19 angajati din randul personalului medical si auxiliar sanitar au fost confirmati, de asemenea, pozitiv."In acest moment, ancheta epidemiologica va fi extinsa si pentru depistarea contactilor apropiati pentru cei nou confirmati si spitalul este in stransa cooperare cu DSP Vrancea pentru efectuarea cu eficienta a anchetei epidemiologice", a mai transmis MApN.Joi la spitalul din Focsani au mai fost anuntati inca 20 de angajati cu coronavirus , iar miercuri erau primii doi bolnavi confirmati, asa ca numarul total de angajati infectati din spitalele militare este de 46 in acest moment.Amintim ca vineri la amiaza s-a anuntat ca sunt 263 de noi cazuri de imbolnavire cu COVID-19, numarul total de persoane infectate ajungand la 1.292 in tara noastra.