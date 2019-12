Explicatiile conducerii Spitalului Floreasca in cazul pacientei arse in timpul unei operatii

Cazul a fost semnalat de deputatul USR Emanuel Ungureanu. Ce a declarat Mircea Beuran

Potrivit unui comunicat al CSUB, in cursul diminetii de duminica, 22 decembrie, pacienta in cauza, care prezenta o patologie foarte complexa si grava, a fost supusa unei reinterventii chirurgicale de urgenta, interventie necesara pentru supravietuirea sa si stabilizarea functiilor vitale."Interventia chirurgicala a fost una complexa, iar in cursul acesteia s-a produs evenimentul nefericit in urma caruia au rezultat arsuri tegumentare. Incidentul a fost rapid gestionat de echipa medicala, interventia chirurgicala fiind finalizata. In cursul aceleiasi zile, incidentul a fost adus la cunostinta conducerii spitalului, care s-a deplasat in unitate si a demarat o cercetare administrativa pentru a identifica circumstantele producerii accidentului.In acest sens au fost solicitate si primite declaratii ale personalului implicat in incident si au fost pastrate materialele care au legatura cu incidentul.", se precizeaza in comunicatul CSUB.Aceeasi sursa informeaza ca, in paralel, se efectueaza o verificare si de catre Ministerul Sanatatii , spitalul punand la dispozitie toate documentele obtinute in cercetarea administrativa."In momentul in care cercetarea noastra va fi finalizata, concluziile vor fi facute cunoscute", se mai arata in comunicatul CSUB.Serviciul Investigatii Criminale din Politia Capitalei a declansat verificari cu privire la aspectele semnalate in mass-media referitoare la cazul unei paciente incendiate pe masa de operatie la Spitalul Floreasca, a informat Politia Capitalei.Ministrul Sanatatii, Victor Costache, a anuntat anterior, sambata, intr-o interventie la Digi 24, ca a trimis Corpul de Control al ministerului la Spitalul Floreasca din Capitala, in legatura cu cazul pacientei care ar fi fost arsa pe masa de operatie, fiind acum in stare grava cu arsuri pe 40% din suprafata corpului, acesta fiind prezentat public de catre deputatul USR Emanuel Ungureanu.Potrivit afirmatiilor facute de catre deputatul USR pe pagina sa de Facebook, pacienta bolnava de cancer ar fi fost incendiata de catre chirurgul Mircea Beuran, care ar fi folosit "gresit substantele de dezinfectie a tegumentelor, a imbibat cu aceste solutii campul operator de sub pacienta si la contactul cu electrocauterul pielea pacientei si campurile sterile au luat foc".Medicul chirurg Mircea Beuran a declarat, sambata seara, ca el nu a facut parte din echipa care a operat-o pe pacienta respectiva , iar acest lucru poate fi dovedit cu camerele video de la intrarea in spital, din blocul operator si cu protocoalele de terapie intensiva care noteaza toti timpii operatiei."M-a sunat, fiind duminica dimineata, unul dintre colaboratorii mei ca situatia cu aceasta bolnava este asa cum v-am prezentat-o, iar eu i-am spus sa intre urgent in sala ca vin si eu - eu locuind in afara Bucurestiului. El, fiind medic primar, si-a facut o echipa, a intrat. Eu am plecat catre spital. Eram in masina, la vreo 5-6 minute de spital, cand m-a sunat ca au luat foc campurile operatorii ce acopereau aceasta pacienta.Nu am fost in echipa operatorie de la bun inceput. Acest lucru se poate dovedi cu ajutorul camerelor video de la intrarea in spital, din blocul operator, coroborate cu protocoalele de terapie intensiva, pentru ca se noteaza toti timpii de la anestezie", a declarat chirurgul Beuran, pentru Stirile TVR.