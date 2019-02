Falsul medic a incercat sa fuga din Romania cu trenul. A fost prins la granita

Ziare.

Acesta se afla intr-un tren Inter Regio, pe relatia Bucuresti - Budapesta."In momentul efectuarii verificarilor specifice, politistii de frontiera au constatat ca pe numele persoanei era emisa o alerta, avand ca obiect punerea in aplicare a unui mandat de aducere emis de catre autoritatile romane, persoana in cauza fiind cercetata intr-un dosar de inselaciune", a transmis Politia de Frontiera.Italianul va fi predat unei echipe operative din cadrul Politiei Romane, in vederea aducerii in Bucuresti la audieri.Marti seara, italianul a intrat in direct la o emisiune la Antena 1 si a fost intrebat unde se afla, insa, a refuzat sa spuna. "Nu fug, dar prefer sa nu va spun unde sunt", a declarat el marti seara.Tot in aceeasi emisiune el a sustinut ca este deranjat de faptul ca este numit fals medic."Cand am venit in Romania, nu stiam cum functioneaza sistemul, am folosit un avocat caruia i-am dat toate documentele. Avocata (italianul i-a dezvaluit doar prenumele, Laura - n.red.) s-a ocupat de tot si la final mi-a zis ca am dreptul de a profesa in Romania. Voi spune totul la momentul potrivit. Din momentul in care am fost recunoscut, cu ajutorul avocatului, din momentul in care statul roman mi-a echivalat diplomele, ma numesc medic", a spus el, precizand ca va aduce dovezi.A.G.