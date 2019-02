Falsul medic fusese condamnat in Italia: Pe langa doctor, s-a dat si profesor. Un pacient a suferit complicatii

Ziare.

Atunci, Politi si-a insusit identitatea unui medic real si practica in numele sau in Verona, Brescia, Torino si Pordenone. El s-a dat drept Dr. Luigi Vincenzo Politi din Brindis, arata Il Gazzettino In Italia, Matteo Politi a lucrat la Spitalul "Orlandi" din Bussolengo (Verona); Spitalul Isola della Scala (Verona); Spitalul Soliclinico San Giorgio (Pordenone); Spitalul "Santa Croce"; la Casa de ingrijire medicala "Villa Gemma" din Gardone Riviera (Brescia) si la Casa de ingrijire medicala "Villa Barbarano" din Salo (Brescia) . El a colaborat si cu o clinica specializata in medicina estetica.Dupa ce a fost prins, tanarul a fost condamnat la un an si jumatate de inchisoare, insa cu suspendare, nota atunci TG Verona New Notizie scria la vremea aceea ca in perioada in care s-a dat drept estetician, Matteo Politi nu a operat, ci doar a facut tratamente cu Botox si acid hialuronic. Aceeasi sursa sustinea ca el a fost si profesor la centrul de formare profesionala pentru cosmeticienii Luniklef din Verona, de unde a fost concediat din cauza comportamentului inadecvat.Pana in 2009, tanarul lucrase pentru o companie de inchrieri auto, din Verona. Nuova Venezia a scris, in 2010, ca unul dintre pacientii sai s-a adresat unui avocat dupa ce a suferit complicatii in urma medicamentelor prescrise de Politi. In plus, unii tineri care ar fi apelat la el pentru piercinguri ar fi suferit infectii.In Romania, cazul falsului medic a fost scos la iveala de Libertatea , care a notat ca acesta a operat la clinici private din Romania, sub numele de Matthew Mode.Iata ce spun Sorina Pintea si Colegiul Medicilor