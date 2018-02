Firea nu renunta: Propune iar construirea Spitalului Metropolitan pe locul autobazei RATB Pipera

Ziare.

com

Proiectul se afla la primul punct pe ordinea de zi a sedintei.Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB) a respins, in sedinta din 17 ianuarie, proiectul de hotarare privind preluarea terenului pe care se afla autobaza RATB Pipera.La inceputul lunii februarie, Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a spus ca nu renunta la construirea Spitalului Metropolitan in zona de nord a Bucurestiului, pe terenul pe care se afla in prezent autobaza RATB Pipera. Firea a precizat ca a primit "semnale" ca in sedinta Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB) din luna februarie, cand va fi introdus din nou acest proiect pe ordinea de zi, inclusiv consilierii generali din opozitie il vor vota."Multumim celor care ne sustin pentru acest proiect al Spitalului Metropolitan, in ciuda opozitiei. Nu renuntam la acest proiect. Nu va fi doar inca un spital, ci va fi cel mai mare spital din Capitala. Va beneficia de spatii de cazare pentru medicii rezidenti sau alte cadre medicale, pentru pacienti si familiile acestora. Este un sistem inovativ. Sunt determinata sa il duc la bun sfarsit. (...) Am primit semnale ca in sedinta din februarie acest blocaj va fi depasit si consilierii generali, inclusiv din partea opozitiei sau mare parte din ei, vor vota de aceasta data, pentru ca ar fi prima etapa pentru construirea Spitalului Metropolitan", a declarat atunci primarul Gabriela Firea.Cu toate ca in proiectul de hotarare se precizeaza ca Executivul nu a oferit un raspuns in ceea ce priveste solicitarea municipalitatii pentru transmiterea in subordinea sa a terenului SRTV, la inceputul sedintei primarul Capitalei, Gabriela Firea, a sustinut ca este vorba de ambele terenuri, care ar fi fost unite intr-un total de 10 hectare si pe care s-ar fi construit Spitalul Metropolitan si un campus pentru studentii la Medicina. USR s-a abtinut de la votul proiectului, in timp ce grupul PNL s-a impotrivit din cauza locatiei, propunand un teren din Sectorul 6. Firea i-a acuzat de ipocrizie pe consilierii PNL si a spus ca este doar un orgoliu politic al liderului PNL Bucuresti, Cristian Busoi, care a propus construirea unui Spital Metropolitan in campania sa de la alegeri si care acum i-ar fi pus pe consilieri sa voteze impotriva proiectului, fiindca nu mai este al lui. Edilul l-a ironizat in cadrul dezbaterii, spunand chiar ca va numi spitalul dupa Cristian Busoi.Firea a initiat in 22 ianuarie o petitie online prin care se strang semnaturi pentru sustinerea construirii Spitalului Metropolitan, semnata de aproape 7.000 de oameni. Printre semnatari se numara si ministrul Municii Olguta Vasilescu, ministrul Apararii, Mihai Fifor , liderul PSD Liviu Dragnea , senatorul Ecaterina Andronescu , precum si mai multi consilieri generali PSD.Spitalul Metropolitan ar urma sa aiba aproximativ 1.500 de paturi si sa fie realizat "de la zero", cu sectii de oncologie, radioterapie, neurologie, terapie intensiva, recuperare medicala si mari arsi.