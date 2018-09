Focuri de arma pe strazile din Galati. O persoana a ajuns la spital

Ziare.

Incidentul s-a produs in jurul orei 1.30, dar victima a ajuns la spital patru ore mai tarziu, reprezentantii unitatii medicale fiind cei care au anuntat Politia.Politistii fac cercetari pentru a afla in ce conditii s-a produs incidentul si cine sunt atacatorii.Barbatul de 31 de ani a ajuns la Spitalul de Urgenta din Galati in jurul orei 5.00, la cateva ore de la producerea incidentului. El a fost adus la Unitatea de Primiri Urgente de un taximetrist, iar cadrele medicale i-au acordat ingrijiri si au anuntat Politia."Un taximetrist l-a adus la Unitatea de Primiri Urgente, sangera abundent. Avea mai multe plagi cu glont real, nu de cauciuc. Plagile sunt la abdomen si la nivelul picioarelor. Este internat in spital, noi am anuntat Politia", a declarat, pentru Mediafax, coordonatorul SMURD Galati, Angel Trifan.Incidentul s-a produs pe un bulevard din Galati la o ora dupa miezul noptii. O persoana a sunat la o sectie de Politie din oras si a anuntat ca a auzit focuri de arma. Politistii care s-au deplasat la fata locului nu i-au gasit pe suspecti si au cautat cu lanternele cartusele folosite."Incidentul a fost anuntat prin numarul unic de urgenta de reprezentantii Spitalului Judetean la ora 5.30. A fost anuntata o persoana de 31 de ani, cu multiple plagi impuscate. Acum se fac cercetari pentru loviri si alte violente", a declarat purtatorul de cuvant al IPJ Galati, Gabriela Costin.Politia face cercetari pentru a afla cine a participat la rafuiala de strada din Galati. Politistii il interogheaza pe barbatul din spital si verifica toate camerele video stradale diN zona in care s-a produs incidentul.