Fond pentru spitale: Salvati Copiii aloca 100.000 de euro pentru dotarea Compartimentului de Primiri Urgente (CPU) al INSMC

Ziare.

com

Investitia este una prioritara si presupune crearea unui spatiu nou dedicat triajului, prin renovarea, utilarea si echiparea completa a CPU INSMC Alessandrescu-Rusescu Bucuresti - sectia pediatrie, conform standardelor actuale in domeniu, astfel incat acordarea de ingrijiri medicale sa ofere toate resursele pentru o interventie sigura si rapida.Numarul copiilor care au nevoie de ingrijire medicala specializata in unitatea medicala este, in medie, de 50.000 anual, dar capacitatea compartimentului de primiri urgente INSMC Alessandrescu-Rusescu este sub jumatatea necesarului, de 20.000 de copii pe an. Compartimentul deserveste cazuri din toata tara."Reorganizarea Compartimentului de Primiri Urgente este necesara pentru cresterea calitatii actului medical si respectarea standardelor de lucru in CPU. In acelasi timp, renovarea cu materiale de inalta calitate permite igienizarea optima, astfel reducand semnificativ raspandirea virusurilor si a bacteriilor. In mod deosebit dorim sa multumim Organizatiei Salvati Copiii pentru implicare si promptitudine.", a declarat Dr. Gabriela Bar, Sef sectie UPU.Gabriela Alexandrescu, Presedinte Executiv Salvati Copiii Romania, a motivat prioritatea de a aloca fonduri pentru sistemul sanitar: "Dincolo de problemele cronicizate din sistemul neonatal romanesc, pentru care Salvati Copiii intervine punctual, contribuind la crearea unei strategii coerente la nivel national, sistemul sanitar este astazi, in contextul pandemiei de COVID-19, o prioritate nationala.Astfel, pregatirea Institutului National pentru Sanatatea Mamei si Copilului Alessandrescu-Rusescu Bucuresti pentru a face fata noilor provocari si pentru a ingriji optim copiii a devenit o urgenta. Atat pacientii, cat si medicii au nevoie de protectie".Totodata, in contextul presiunii pe care pandemia o pune pe spitale si medici, Salvati Copiii Romania anunta deschiderea unui fond de urgenta pentru sprijinirea imediata a sistemului medical. Astfel, a fost deschis contul special RO43RNCB0071011434790083, unde vor fi centralizate contributiile companiilor si ale tuturor celor care pot sa sustina intarirea sistemului medical romanesc."Responsabilitatea majora revine, in aceasta perioada, sistemului medical, iar efectele subfinantarii cronice din ultimele decenii pot deveni, in contextul pandemiei, dramatice. Este cruciala intarirea capacitatii spitalelor de a interveni si gestiona cazurile de contaminare, iar medicii, aflati in prima linie, au nevoie de materiale sanitare si de protectie", a declarat Presedintele Organizatiei Salvati Copiii Romania, doctorul Mihai Gafencu.INSMC este cunoscuta ca fiind una dintre unitatile care ofera asistenta medicala de zi si de noapte in unitati spitalicesti si ambulatorii, precum si ca unitate de invatamant medical superior in domenii precum obstetrica-ginecologie, neonatologie si pediatrie.Echipa de elita este formata din profesori si medici specialisti cu vasta experienta, activ implicata in elaborarea strategiilor Ministerului Sanatatii privind Programele Nationale de Profilaxie, avand colaborari cu institute de cercetare in domeniul realizarii de medicamente si de produse alimentare. INSMC are o experienta de 20 de ani in screening neonatal si de 40 de ani in cercetari in domeniul nutritiei copilului si a femeii gravide.Activitatea de primire a urgentelor pediatrice este una dintre cele mai dificile practicate de un spital de pediatrie. Aici este stabilit primul contact cu pacientul-copil, care de cele mai multe ori ajunge intr-o situatie ce necesita interventie imediata, urmand ulterior sa se realizeze o serie de investigatii medicale realizate in regim de internare (acolo unde situatiile o prevad), la recomandarea cadrelor medicale.