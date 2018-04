Fotoreportaj Protest cu 10.000 de angajati din Sanatate la Guvern: Suntem tratati ca o natie de tampiti. Plecam din tara!

"Aducem bolnavii psihic la Guvern, sa aiba ei grija de ei!"

"Sa se faca dreptate sau plecam din tara!"

Un singur politician in strada

Oamenii spun ca guvernantii isi bat joc de ei si de munca lor si i-au adus in situatia de a alege intre a-si plati ratele si a cumpara mancare pentru familiile lor, dupa ce le-au scazut veniturile in luna martie cu sume de la cateva sute la peste 1.300 de lei. Iar atitudinea liderilor politici si a membrilor Guvernului Dancila i-a socat."Avem salarii crescute, de asta suntem in strada? Rusine, rusine, rusine sa va fie", scandeaza miile de oameni la unison, in fata Guvernului, la semnalul liderilor sindicali.Toti au fluiere si vuvuzele si sufla si mai cu putere in ele de cate ori de pe scena instalata in Piata Victoriei razbate la ei numele judetului pe care il reprezinta. Si mai inflacarat fluiera cand aud numele celor de la putere.Cel mai suparati sunt pe ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, si cel al Sanatatii, Sorina Pintea. Pintea pentru ca a spus ca nu toti merita sporuri maxime, ignorand cu totul situatiile in care oamenii nu mai primesc sporuri deloc.Olguta Vasilescu insa i-a infuriat cu atitudinea sa. Oamenii o considera principala cauza a problemelor pe care le au, pentru ca de la Ministerul Muncii a pornit Legea Salarizarii Unitare. Ei spun ca ar trebui sa isi asume greselile in loc sa insiste ca legea e buna si ca asa va ramane, oricate proteste si greve vor face ei."Olguta, de ce ne calci in picioare?", striga unul dintre protestatari inspre cladirea guvernului, inconjurata de jandarmi, dar din care nu iese nimeni sa discute cu ei."Mi-a scazut salariul cu 1.300 de lei. Ce sa fac, sa nu-mi mai platesc rata bancara sau sa nu mai mananc nici eu, nici familia mea?", spune el.Langa, o femeie incepe sa strige "Jos Olguta!"."Nu o impresionam nici asa, dar macar ne aratam punctul de vedere. Continuam pana cand se va rezolva. Eu lucrez intr-un centru de bolnavi psihic. Ii aducem la Guvern, sa aiba ei grija de ei. Sunt foarte periculosi si daca ei considera ca se poate lucra asa in conditiile astea, ii aducem si pe ei aici. Sa vina sa lucreze 12 ore, sa vada cum lucram", ne spune, cu naduf, femeia.Sunt prezenti si kinetoterapeutii, omisi complet din lege. Ei spun ca, asa cum guvernantii le cer sa astepte pana in 2022 sa le creasca veniturile, asa si ei ii vor trata in 20-22, o referire la modul in care a pronuntat premierul Viorica DancilaPutin mai pe margine stau cei veniti de la Bacau. Drumul a fost lung, noaptea si-au petrecut-o in autocar, dar au simtit ca e de datoria lor sa isi apere drepturile."Ne-au scazut salariile cu sute de lei. Ii invitam sa vina o zi sa lucreze alaturi de noi pe sectie. As vrea sa o intreb pe doamna ministru al Sanatatii de ce a taiat sporul la sector septic maternitate. Lucram cu SIDA, cu sifilis, cu TBC, cu rujeola. Toata sunt numai bube din cauza asta si s-a taiat sporul la noi. De ce? O sa faca asistentele si medicii cu matura pe jos, sa vedem cine o sa le faca lor curatenie. Vrem recunoasterea importantei muncii noastre. Fara noi sunt morti si isi bat joc de noi", ne-a spus o infirmiera.O colega de-a ei, mai in varsta, se tine cu mainile de spate."Eu am 30 de ani de munca numai in maternitate si am salariu de 1.600 de lei, cu tot cu sambete, duminici, sarbatori legale, cu totul cu totul. Suntem pregatiti de greva generala. Degeaba ne sustin sefii daca cei de sus nu. Nu ca nu au bani, nu vor sa dea bani. Au facut la medici si la asistente, dar ce suntem noi, murim de foame?", spune femeia.Am stat de vorba si cu reprezentanti ai asistentilor sociali din Gorj. Oamenii spun ca e incredibil cum maririle promise s-au transformat in scaderi de venituri."Suntem de la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copiului Gorj. S-au impartit salariile, asistentele sociale nu au nimic, psihologii nu au nimic, sunt infirmiere care nu au nimic. E ceva inuman! Desi au spus ca pana in 2022 salariile tot vor fi marite, realitatea e ca salariile sunt mai mici".Am vorbit si cu cei de la Spitalul TBC din Sibiu. Majoritatea sunt tineri si spun ca in ritmul acesta vor pleca toti din tara."Noi lucram la Spitalul de TBC din Sibiu si nu cred ca este corect ca in mediul in care lucram sa beneficiem de sporul pe care il avem. Dumnealor ar lucra in mediul in care lucram noi?Ne-au scazut veniturile, suntem afectati cu totii siVor ca tineretul sa lucreze, unde sa lucram? In conditiile in care lucram, in mediul in care lucram? Ei vor medici buni, vor asistenti, vor personal, de unde?".Nu doar tinerii sunt decisi sa caute normalitatea in alta tara. Un infirmier de la Vaslui spune ca a fost plecat din tara, dar s-a intors pentru ca guvernantii au promis ca va putea avea un trai decent aici. Acum, se gandeste sa plece iar.Au scazut veniturile cu sute de lei. Daca nu se rezolva, nu se rezolva, plecam iar in alte tari. Am fost plecat,", ne-a declarat vasluianul.Sunt oameni din toate categoriile profesionale din sistemul sanitar si toti sunt nemultumiti, mai ales cand se gandesc ca parlamentarii au spor de 15% pentru conditii periculoase de munca, iar lor le-au taiat tot."Registratorii merita spor? Sau infirmierele? Sau personalul TESA? Avem pierderi la salarii. Au luat de la noi si si-au dat lor spor de conditii periculoase. Trebuiau sa echilibreze cumva, nu?".Oamenii mai plecau din arsita sa stea la umbra sa se odihneasca, mai ales ca unii au venit direct de pe tura de noapte. Sunt aproape 30 de grade iar carpelile de asfalt din Piata Victoriei au inceput sa se topeasca."Olguta Vasilescu sa vina o tura, macar o nopte, o singura noapte sa vina sa lucreze cu noi. Lucrez la reanimare. Sa vina sa vada cum se lucreaza si pe urma stam de vorba. Doua infirmiere la 30 de bolnavi. O singura noapte, atat ii dorim doamnei sa vina. Ii dam noi imbracamintea, incaltamintea pe care o purtam, materialele pe care le avem, sa lucreze ea asa.Sau sa scoata infirmierele, sa scoata brancardierii, sa scoata TESA si sa munceasca doar asistentii si medicii. Stiti, e o piramida, varful sta pe o baza. Daca nu ai baza, nu ai varf. De unii singuri nu se poate, fara noi nu pot sa lucreze. Noi vrem ca toti sa fim platiti pentru munca pe care o prestam. O singura noapte sa vina si pe urma sa spuna daca meritam banii aia sau nu. Sa vina sa vada cum se munceste si cu ce pacienti, si in ce mediu, si in ce conditii", spun infirmierele venite din Alba.Toti spun ca au sustinerea colegilor care au beneficiat de maririle de salarii la nivelul anului 2022, dar si a managerilor si ca, daca guvernantii nu fac ceva, greva generala e o certitudine.Printre protestatari l-am intalnit pe deputatul USR Tudor Pop, membru in Comisia de Sanatate. Discuta cu oamenii, asa cum a facut-o si in ultimele luni in spitalele unde angajatii au iesit sa protesteze."E firesc sa fiu prezent la astfel de evenimente, ca politician ai un mandat de la oameni, si el trebuie exercitat mai ales la greu, nu doar la taiat panglici. Protestele de azi sunt clar o dovada ca Olguta Vasilescu nu intelege cum functioneaza sistemul de sanatate. Cu cine s-a consultat ministrul Muncii atunci cand a scris capitolul Sanatate? Cu noi, cei din Comisia de Sanatate din Camera Deputatilor? Nu! Cu ministrul Sanatatii? Cu medici? Cu asistentele? Cu infirmierele?Degeaba te intalnesti cu managerii de spitale dupa ce ai lasat pe dinafara 20% din personalul medical. Degeaba plafonezi o anvelopa financiara la x la suta, daca bugetul alocat nu atinge nici macar plafonul fixat. Legea Dezordinii Unitare a tulburat si mai mult Sanatatea, in loc sa o aseze si sa repare nedreptati istorice. Dar deja stim ca doamnei ministru nu-i pasa de proteste si de oameni", ne-a declarat Tudor Pop.Acesta spune ca dincolo de maririle pe care le iau totusi in principal medicii, investitiile in sanatate sunt la pamant si asta se reflecta in calitatea actului medical., ca nu mai au motive sa plece, dar uitam ca in spitale conditiile au ramas aceleasi. Aceste salarii se platesc, de fapt, din banii de investitii, dotari si reabilitari. Degeaba imi dai 9.000 de lei pe luna, daca nu-mi dotezi unitatea cu incubatoare. Prematurii vor muri, iar eu ca medic o sa-mi atrag nemultumirea pacientilor. In plus, luati in calcul si conflictul creat intre categoriile de personal prin aceste mariri/scaderi.Actualii guvernanti isi aduc aminte de oameni doar atunci cand au nevoie de votul lor. In rest, ii plimba de la o minciuna la alta, polarizand categorii profesionale cum este cazul acum, din pacate., oamenii au dreptul la un tratament egal, echitabil. Un medic nu poate lucra fara ajutorul unei asistente, un pacient nu se poate descurca fara ajutorul unui infirmier. E un intreg ecosistem, nu-ti permiti experimente, in conditiile in care ai un super deficit de personal", ne-a mai spus deputatul USR.Dupa multe ore de protest, liderii sindicali au fost primiti la Guvern pentru discutii. Ei au fost insa informati ca, desi s-ar fi gasit o solutie, aceasta nu poate fi prezentata inca pentru ca premierul Viorica Dancila se afla in Israel."Se pare ca au gasit o solutie pe care nu ne-au prezentat-o pentru ca doamna premier vine abia maine (din Israel, n.red.). Materialul a fost elaborat de catre managerii spitalelor si, in functie de ce au elaborat, eu spun ca avem aceasta posibilitate ca, incepand cu luna mai, nimeni sa nu mai piarda, dar asta vom vedea", a declarat liderul Sanitas.Pana una alta, calendarul ramane in vigoare - 7 mai greva de avertisment, 11 mai greva generala.