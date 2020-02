Franta va primi pacienti romani pentru interventii complexe de transplant pulmonar

Ziare.

Ministrul Victor Costache se afla intr-o vizita in Franta in perioada 4-6 februarie."Ne-am inteles cu specialistii si conducerea unitatii medicale sa preia cazurile grave, complexe care necesita transplant pulmonar si care nu se pot rezolva in Romania.Mai mult, vom deschide cu medicii francezi un program de pregatire pentru specialistii romani in domeniul transplantului si al chirurgiei oncologice", a declarat ministrul Costache dupa vizita de la Spitalul Universitar Foch, potrivit unui comunicat de presa.Conform sursei citate, Ministerul Sanatatii din Romania si Ministerul Solidaritatii si Sanatatii din Franta intentioneaza semnarea unui memorandum de intelegere pentru domeniul medical.Documentul prevede incheierea de parteneriate, schimb de experienta si bune practici in domenii sensibile precum marii arsi, transplant pulmonar, chirurgie cardiaca pediatrica.