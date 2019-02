Functionara DSP care i-a permis sa opereze falsului chirurg a spus ca a facut-o din mila. Pintea: Banuiala e de coruptie

"Statul roman mi-a echivalat diploma, deci sunt medic"

"Stiti care a fost replica functionarei de la DSP cand a fost intrebata de ce a facut acest lucru? Din mila - asa a raspuns! N-am inteles de cine i-a fost mila si cine i-a indus aceasta mila", a spus Pintea la Europa Fm.Intrebata daca se poate banui ca este vorba despre un caz de coruptie, ministrul a spus ca este cu siguranta vorba despre asa ceva."Cu siguranta este principala banuiala", a adaugat ministrul.Ea a precizat ca nu stie sigur daca italianul a si efectuat operatii, dar ca exista declaratii conform carora ar fi facut-o."Eu vreau mai intai sa vad documentele, sa vad daca efectiv a intrat in sala de operatie, dar exista marturii ca a facut-o", a adaugat ministrul.Jurnalistul Europa Fm a intrebat-o cum ar fi putut acesta sa faca operatii fara sa studieze. "Poate era un talent nativ ...", a raspuns Pintea.Amintim ca povestea falsului medic a iesit la iveala marti, dupa ce Libertatea a relatat cazul sau. Marti seara, Matteo Politi a comentat situatia sa la o emisiune de la Antena 1. Acesta s-a declarat deranjat de faptul ca este numit fals medic."Cand am venit in Romania, nu stiam cum functioneaza sistemul, am folosit un avocat caruia i-am dat toate documentele. Avocata (italianul i-a dezvaluit doar prenumele, Laura - n.red.) s-a ocupat de tot si la final mi-a zis ca am dreptul de a profesa in Romania.Voi spune totul la momentul potrivit. Din momentul in care am fost recunoscut, cu ajutorul avocatului, din momentul in care statul roman mi-a echivalat diplomele, ma numesc medic", a spus el, precizand ca va aduce dovezi.In plus, italianul a sustinut ca un notariat din Romania i-a eliberat o scrisoare prin care i s-a dat voie sa foloseasca numele de Matthew Mode.