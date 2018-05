Greva de avertisment in Sanatate: Pe unii au incercat sa-i cumpere, pe altii sa-i umileasca (Galerie foto)

Ziare.

com

Curtile spitalelor din toata tara s-au umplut la primele ore ale diminetii cu zeci de angajati. Oamenii au scandat si au afisat pancarte cu revendicarile, cerand sa le fie recunoscuta munca si rolul pe care il au in actul medical. Cu ei s-au solidarizat si medici si asistenti medicali, dar si angajati ai Directiilor de Sanatate Publica."Suntem obligati sa recurgem la aceasta forma de protest de o lege a salarizarii proasta si un guvern inflexibil!luandu-le din venituri! Haideti sa le aratam guvernantilor ca! Haideti sa le aratam guvernantilor sa echipa medicala nu are pret!", e mesajul transmis dimineata de liderii Federatiei Sanitas.Intre timp, sindicalistii au fost chemati la o noua runda de negocieri la Ministerul Sanatatii. Ramane de vazut cu ce rezultate vor iesi de acolo.Si marti liderii sindicali sunt chemati la o intalnire ceruta de premierul Viorica Dancila.Totodata, la nivelul Guvernului a fost infiintat in urma cu doua saptamani un grup de lucru cu oficiali din ministere si manageri de spitale ca sa fie gasite solutii, insa pana la aceasta data nu a fost anuntat nimic.Iata cateva imagini de la greva prin care angajatii din sanatate avertizeaza ca nu se vor opri pana nu vor fi tratati cu respect si nu isi vor primi drepturile: