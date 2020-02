Guvernul adopta OUG pentru accesul spitalelor private la programele publice de sanatate

Ziare.

"Va rugam sa fiti de acord cu introducerea pe ordinea suplimentara a proiectului de ordonanta de urgenta pentru modficarea si completarea legii 95/2006, precum si reforma in domeniul sanatatii, precum si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate", a anuntat secretarul de stat din Ministerul Sanatatii Nelu Tataru, marti, in debutul sedintei de guvern.Ministerul Sanatatii a pus in dezbatere publica o ordonanta prin care spitalele si clinicile private vor putea accesa oricand fonduri bugetare cuprinse in programele de sanatate.In prezent, acestea puteau implementa programe de sanatate doar daca era depasita capacitatea furnizorilor publici."Prin proiectul de act normativ se propune ca serviciile medicale din cadrul programelor nationale de sanatate curative, care se suporta din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, sa se deruleze in mod unitar atat prin furnizori publici, cat si prin furnizori privati, in mod similar cu reglementarea privind furnizorii privati de medicamente si dispozitive medicale.Astfel, se asigura accesul imediat al pacientilor la tratament in cadrul programelor nationale de sanatate curative si, functie de optiunea acestora, prin furnizorii care sunt autorizati si evaluati si care au incheiat contracte de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurari de sanatate", se arata in expunerea de motive a proiectului de ordonanta care modifica Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii.Potrivit actului normativ, furnizorii privati de servicii medicale puteau implementa programe de sanatate ale statului, doar atunci cand era depasita capacitatea furnizorilor publici de a le implementa.