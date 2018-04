Guvernul analizeaza, greva generala din Sanatate bate la usa: Noi nu facem greva sa impresionam. Nu se poate asa!

Raspuns pentru Olguta Vasilescu

Singura masura luata a fost infiintarea unui grup de lucru unde sa fie centralizate si analizate problemele aparute dupa aplicarea Legii Salarizarii, la luni bune de cand sunt avertizati de efecte si saptamani intregi in care scaderile de venituri au devenit realitate pentru 10% dintre angajati.Unele spitale nici pana acum nu au platit sporurile pe luna martie si zeci de proteste au avut loc in fata principalelor ministere responsabile, dar si in curtile spitalelor din toata tara.La o intalnire cu 350 de manageri de spitale ce a avut loc luni la Guvern Olguta Vasilescu a fost citata spunand ca nu e impresionata de anuntul grevei generale din sanatate.Vicepresedintele Sanitas, Iulian Pope, a comentat pentruatitudinea membrilor Guvernului."Probabil ca dna ministru e mai greu impresionabila. Nu e la prima declaratie de genul acesta. Noi nu facem greva sa impresionam pe nimeni. Oamenii, ati vazut, ies spontan in strada. Nici mitingul nu-l facem sa impresionam pe cineva.Pe de alta parte, nu se poate asa! S-a dezbinat echipa medicala: asistentii sunt impotriva doctorilor, doctorii impotriva biologilor, biologii impotriva tuturor, psihologii sunt si ei nemultumiti... Nu se poate sa bagam capul in nisip ca strutul si sa spunem ca totul e perfect", a declarat, pentru, Iulian Pope.Vicepresedintele Sanitas spune ca de vineri pana marti deja s-au strans 20.000 de semnaturi din totalul de 50.000 de care este nevoie pentru a fi declansata greva generala."Oamenii sunt nemultumiti, vin semnale de la colegii din tara, semneaza tabelele pentru greva. Si nu e o consultare, e un calendar clar de greve: greva de avertisment pe 7 mai cu 2 ore de inrerupere a activitatii, 11 mai greva generala. Nu e o consultare 'daca sunteti de acord cu greva', e un calendar. Oamenii isi asuma ca vor avea pierderi de venituri in zilele de greva, pentru ca exista varianta sa ne taie ziua de lucru in ziua de greva, legea permite acest lucru", ne-a mai spus Iulian Pope.El cere scuze pacientilor, dar ii roaga sa inteleaga ca modul in care Guvernul trateaza problema salarizarii in Sanatate ii va afecta si pe ei."O treime dintre colegii nostri care vor lucra vor asigura urgente si, cat permite timpul, si celelalte probleme pe care alti pacienti le au. Ne cerem scuze si nu ne dorim sa ajungem acolo, dar daca Guvernul va face tot comitete si comisii si declaratii de genul 'nu ne impresioneaza nici grevele si nici nemultumirile angajatilor din sanatate' efectiv nu avem incotro. Nu putem sa ne ascundem sa spunem ca totul e perfect in sistemul sanitar", ne-a declarat vicele Sanitas.Sindicalistii sunt nemultumiti si ca au fost total indepartati de la masa negocierilor, pentru ca spun ca ei sunt cei care reprezinta interesele angajatilor, nu managerii de spitale."Inteleg ca s-a discutat eliminarea plafonului minim de la regulamentul de sporuri care va accentua degringolada din sistemul sanitar de azi. Vor fi cazuri de 1% spor. Acum avem urmatoarea nemultumire din spitalele mari din prima linie, unde avem venituri mai mici decat la spitalele orasenesti, in ATI, UPU, sectiile de chirurgie. Daca elimini si plafonul minim in continuare vor ramane cu sporuri mai mici, nu rezolvi situatia.Sa sugerezi managerilor sa nu mai plateassa spor de sambata, duminica, sarbatori legale iar nu e in o solutie. O luam de la capat si nu vor face decat sa accentueze starea de nemultumire din randul salariatilor. Asteptam in continuare masuri concrete si corecte.Nu stiu ce socoteli au facut, ca Guvernul nu are niciun control pe aceste sporuri. Atat timp cat pentru pastrarea sporurilor actuale mai e nevoie de un miliard de lei, inseamna ca cu banii nostri si cu banii lor au crescut salariile. E de datoria Guvernului sa vina cu o solutie corecta, fezabila, catre partenerii sociali. Acest parteneriat trebuie sa reziste. Federatia Sanitas este cea mai mare din sistemul sanitar, noi suntem parteneri de discutie. Solutiile concrete trebuie agreate cu partenerii sociali, deci cu federatiile reprezentative", a mai spus Pope.Marti, si membrii Federatiei Sindicale Hipocrat au anuntat ca se solidarizeaza cu cei de la Sanitas , declarandu-se revoltati de lipsa de respect si responsabilitate a guvernantilor fata de sistemul sanitar. Prima actiune e anuntata pentru joi, cand 10.000 de angajati din sanatate au anuntat ca vin in fata Guvernului pentru a-si cere drepturile.