Inca doi romani au murit de gripa. Numarul deceselor a ajuns la 21

Ziare.

com

Este vorba despre o femeie de 63 de ani din Arad, care a dezvoltat o serie de complicatii, a intrat in stop cardiorespirator si nu a mai putut fi resuscitata.Femeia a murit la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) Arad, unde a ajuns cu probleme respiratorii severe. Sase alte cazuri de gripa au fost confirmate in judetul Arad, iar doua suspiciuni sunt in analiza.Surse medicale au declarat pentru agentia News.ro ca pacienta a mers tarziu la spital, cand deja respira foarte greu, in prima faza tratandu-se acasa cu antibiotice.Pe fondul mai multor complicatii aparute, pacienta a intrat in stop cardioresporator si nu a putut fi resuscitata.Purtatorul de cuvant al Directiei de Sanatate Publica Arad, dr. Daniela Cirnatu, a declarat pentru News.ro ca pacienta fusese infectata cu virusul gripal de tip B, confirmat prin teste de laborator efectuate la Institutul Cantacuzino.Conform sursei citate, sase cazuri de gripa au fost confirmate in judet, in ultimele zile, prin analize efectuate la Institutul Cantacuzino, cinci fiind de tip B si unul de tip A. Niciunul dintre cei infectati nu fusese vaccinat.Joi, conducerea SCJU Arad a decis sa instituie carantina in toate sectiile pentru copii, pentru protejarea acestora de gripa. In toate celelalte sectii, s-au impus restrictii de acces, astfel ca pacientii pot fi vizitati de maximum unu sau doi apartinatori pentru cel mult 15 minute. De asemenea, s-a redus si timpul de vizita la doar o ora pe zi, intre orele 16:00 si 17:00, in conditiile in care in timpul saptamanii programul de vizite era de cinci ore, iar in weekend, de zece ore.Ulterior, Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile a mai anuntat un deces.Este vorba despre un barbat de 48 de ani, din judetul Iasi, confirmat cu virus gripal tip A, avand conditii medicale preexistente si nevaccinat antigripal.Mai multe spitale au decis sa intre in carantina, a anuntat, sambata, ministrul Sanatatii Sorina Pintea. Aceasta a precizat ca sezonul de gripa va dura pana in luna aprilie si i-a indemnat pe oameni sa se vaccineze antigripal.Citeste ce spune ministrul Sanatatii despre sezonul de gripa