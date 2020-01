Inca o prelevare de organe efectuata la Spitalul de Neurochirurgie din Iasi. Donatorul a fost un copil de 10 ani

Ziare.

Beneficiarii transplantului sunt copii atat din tara, cat si din strainatate.S-au prelevat, dupa ce a fost primit acordul familiei, ficatul, rinichii, cordul si plamanii."Este a doua prelevare facuta de la un copil in mai putin de o saptamana. (...) Din pacate, fiind un copil atat de mic nu au fost receptori pediatrici pentru toate organele pe teritoriul Romaniei. Au venit echipe medicale de la Eurotransplant, respectiv pentru plamani de la Viena, pentru cord de la Hanovra si pentru ficat de la Bonn. Toate transplanturile le-au facut tot la copii", a declarat Raluca Neagu, coordonatorul Centrului Regional de Transplant Iasi.Ea a precizat ca plamanii au fost transplantati unei fete de 15 ani, care suferea de fibroza chistica, iar ficatul si cordul la copii cu varste de aproximativ 10 ani."La noi in tara transplant de plaman la copii nu se face, la ficat se face, dar acum nu aveau un receptor. Unul dintre rinichi a fost transplantat la Spitalul Parhon la un copil tot cu varsta de aproximativ 11 ani, iar cel de-al doilea rinichi e in drum spre Cluj", a mentionat Neagu.