Periculoasa fascinatie pentru spitalul pe care China il construieste peste noapte

Ziare.

com

Sunt cateva imagini si marturii care au iesit din China zilele acestea si care ne arata drama oamenilor prinsi in chingile unui regim autoritar. Un astfel de regim lucreaza cu numere, nu cu oameni, fie ca este vorba despre oamenii cu care se ridica cladiri in ritm record, despre oamenii care se imbolnavesc si mor ori despre cei care se ridica in picioare si spun adevarul, sfarsind apoi in inchisori.Orice dictatura este megalomana si isi legitimeaza puterea pe iesitul din comun pe care il poate aduce in societate. Atunci cand nu poate, pune in scena un ca-si-cum si lasa propaganda sa faca restul. Asa s-a ajuns la spitalul-record, care, fireste, nu e o constructie in toata puterea cuvantului, ci un spital cu paturi de campanie, asa cum este practica in astfel de situatii. Aceasta constructie record prin care propaganda contracareaza deficitul de umanitate cu care a gestionat criza coronavirusului din capul locului - iar informatiile despre masinaria care a vrut sa musamalizeze mortile sunt de acum cunoscute - s-a pliat pe un complex resentimentar al romanilor in fata a ceea ce, la unison, Ralea, Draghicescu, Cioran numeau, printr-o expresie sau alta, cultura romaneasca a neispravirii.De aici pana la a cadea in admiratie fata de o putere care se vrea panoptica, pentru a-si controla in maruntaiele vietii cetatenii, nu a mai durat mult.Casa Poporului a fost si ea ridicata in timp record, cu aceeasi portavoce: sa fie una dintre cele mai mari cladiri ale lumii, numai cu Moscova sa rivalizeze. Zeci de mii de oameni au muncit inuman zi si noapte, pentru ca Nicolae Ceausescu sa isi hraneasca puterea. Multi au murit in accidente sau de epuizare, sacrificii ritualice care sa tina in picioare o constructie din capul locului gresita si inumana.Zidirea unei vieti umane la temelie, pentru a hrani constructia, e o legenda balcanica raspandita, care, in cultura romana, se regaseste in povestea Mesterului Manole. Intr-o varianta codificata pentru puterea care se vrea atotputernica, incat sa dovedeasca chiar si natura, adica sa iasa din comun si sa devina monstruoasa, mitul acesta este pus in naratiune de Ismail Kadare, inOrice putere autoritara insa se da in cele din urma in vileag, pentru ca nu poate acoperi toate bresele, asa cum China nu ii poate reduce la tacere pe toti medicii care au avertizat, la inceputul epidemiei, asupra proportiilor pe care acest nou tip de virus le poate lua. Iar cand un regim de acest fel se desface in bucati, ies la suprafata dramele, minciunile si inumanitatea, in pofida megalomaniei pe care s-a ridicat.Cand regimul lui Ceausescu a cazut, au urcat la suprafata ororile din maruntaie - orfelinatele groazei, mortalitatea infantila uriasa, foametea.(Despre motivele pentru care poti fi arestat in China a scris Foreign Policy -Spitalul-record al Beijing-ului nu poate pune calus peste realitatea bruta, in care oamenii nu au fost preveniti din capul locului asupra dezastrului previzibil, nu inainte ca regimul sa se fi asigurat ca a facut tot posibilul sa acopere mortile, pentru ca urma marele congres al partidului, asa cum scrieAstfel, in cele sapte saptamani care au trecut de la aparitia primelor simptome, la inceputul lunii decembrie, si pana cand s-a luat decizia de a inchide orasul Wuhan, autoritatile chineze s-au concentrat pe intimidarea medicilor si, in general, a celor ce incercau sa traga un semnal de alarma. Au minimalizat riscul in fata publicului, in loc sa le spuna celor 11 milioane de locuitori ai orasului cum sa se protejeze.Faptul ca China poate ridica un spital in cateva zile - fie el si de campanie - ramane adevarat, asa cum la fel de adevarat e ca umanitatea e erodata moral intr-un stat care isi ridica puterea pe vietile oamenilor, asa cum scrie Yu Hua intr-una dintre cartile de citit despre China -