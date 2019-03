La Spitalul Nasta au murit de trei ori mai multi pacienti din cauza bacteriei ucigase decat se stia

Ziare.

Managerul Institutului "Marius Nasta", Beatrice Mahler, a transmis ca, in 2019, 17 pacienti au fost infectati cu acinetobacter, din care 13 au murit. Pana azi, reprezentantii unitatii medicale confirmasera oficial doar 5 decese."In anul 2018, in institut, au fost raportate 51 de infectii nosocomiale cu mai multi germeni. Din 01.01.2019, s-au raportat catre DSP 14 infectii la pacienti cu acelasi germene. In 2019, ca urmare a analizei cazurilor de infectii din institut, acinetobacter a fost identificat la 17 pacienti, din care 4 s-au externat si 13 au decedat.Toti pacientii diagnosticati erau cu multiple afectiuni cronice si spitalizari anterioare. Raportarea catre DSP s-a facut pentru 14 cazuri, pentru ca la 3 dintre pacienti confirmarea infectiei s-a facut postmortem", a transmis Mahler.La cele trei controale ale DSP au fost aplicate doua avertismente si 16 amenzi, cu un total de 12.500 de lei, arata Agerpres.Managerul a transmis ca procedurile de curatenie din blocul operator si ATI, inchise recent de inspectorii DSP, sunt in curs de finalizare."In functie de discutiile cu medicii de la DSP, maine putem recolta probe de control, pentru ca dupa 72 ore sa deschidem ATI", a adaugat Mahler.