Lant uman in fata Spitalului din Constanta, unde o femeie a murit asteptand de 16 ore pe hol: V-ati pierdut umanitatea! (Foto)

Oamenii veniti la protest s-au plans de faptul ca medicii de la spital si-au pierdut umanitatea si ca nu mai respecta juramantul lui Hipocrate."Mama mea este bolnava de 3 ani de cancer. A ales sa fie tratata la Cluj-Napoca, dupa ce a fost diagnosticata aici, in Constanta. Am ajuns cu ea la Urgenta din Constanta, iar timp de 6 ore nu s-a intervenit deloc.Medicul care i-a diagnosticat cancerul a instruit toti medicii sa nu mai trateze pacienta. In urgenta i s-a spus mamei sa plece la Cluj", a declarat o femeie venita la protest, citata de Adevarul La protestul de azi a fost prezent si Constantin Popa, fiul femeii de 70 de ani de la care i-a murit practic in brate pe holurile spitalului."Fiecare om care se afla aici a avut o experienta neplacuta in acest spital. Este un semnal de alarma in ceea ce priveste erorile sistemului medical. Sper ca cineva, acolo sus (nu doar Dumnezeu), sa ia masuri in ceea ce priveste acest Spital pentru a nu se musamaliza cazurile de absenteism in medicina de urgenta", a spus el.Citeste si Fiul femeii care a decedat dupa ce a asteptat 16 ore la spital: In bratele mele a murit. O asistenta a spus ca putem face plangere si la Dumnezeu