Luni e greva de avertisment in spitalele din tara: Respectati-va promisiunile care v-au adus la conducere!

Cum afecteaza greva de avertisment pacientii

Pacaleala salariilor: Cum s-a ajuns de la promisiuni la salarii ca in Occident la greva generala in Sanatate

"Indiferent de apartenenta sindicala, avem o problema comuna, pe care trebuie sa o rezolvam in favoarea angajatilor - avem o lege a salarizarii incompleta si discriminatorie, care a generat o adevarata criza in Sanatate si Asistenta sociala. Trebuie sa-i determinam pe cei aflati la putere sa gaseasca solutiile de rezolvare a ei, conform promisiunilor facute in momentul in care au ajuns la conducere!", se arata intr-un comunicat al celor de la Sanitas Marti urmeaza ca liderii sindicatelor sa aiba o intalnire cu premierul Viorica Dancila, sefa Executivului sustinand ca vrea sa afle care sunt nemultumirile angajatilor din Sanatate, asta desi acestia si le-au strigat public in numeroase proteste si in curtile spitalelor, si in fata ministerelor si Guvernului.Daca pana vineri nu vor fi rezolvate problemele, sindicatele au anuntat ca au strans semanturile si declanseaza greva generala.In timpul grevei de avertisment activitatea in spitale va fi asigurata in proportie de 33%, cum prevedea legea.In functie de sindicat, cererile pentru participantii la greva sunt incurajati sa iasa in curtile spitalelor, altii sa poarte banderole la mana, iar cei care aveau ziua de maine libera sunt indemnati sa organizeze proteste in fata ministerelor sau consiliilor judetene.In unele unitati sunt si medici care se vor alatura grevei.Haosul din salarizare a dus la proteste in numeroase spitale din toata tara, pe masura ce oamenii isi primeau fluturasii pe luna martie si vedeau ca majorarile promise sunt de fapt scaderi de multe sute de lei.Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a recunoscut ca 10% din personalul sanitar pierde bani, insa a aruncat problema in curtea managerilor de spitale, cerandu-le sa se "gospodareasca" pentru a corecta scaderile provocate de noua legislatie.Exista diferente foarte mari intre spitale, si in functie de specialitate, si de ordonatorul de credite, astfel ca s-a ajuns la situatii in care in unele unitati s-au dat sporuri mai mari, in altele mai mici si in altele deloc.