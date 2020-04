Mai multi angajati de la o fabrica de produse medicale din Sibiu au Covid-19

LIVE

"In ceea ce priveste situatia de la fabrica de produse medicale din judetul Sibiu, conform raportarii Directiei de Sanatate Publica, ora 15,00, facem urmatoarele precizari: pana in prezent au fost testate 39 de persoane, dintre care 22 sunt pozitive, 11 negative, iar restul de 6 probe sunt in lucru.Toate persoanele confirmate sunt internate la SCJU Sibiu, fiind monitorizate si sub tratament specific. De asemenea, ancheta epidemiologica este inca in desfasurare. De indata ce vom avea informatii noi, acestea se vor comunica in cel mai scurt timp", a declarat purtatorul de cuvant al Prefecturii Sibiu, Andreea Stefan.Potrivit acesteia, aproximativ 300 de angajati ai fabricii de produse medicale sunt izolati acasa, dupa ce o angajata de la aceasta fabrica a decedat din cauza infectiei cu SARS-CoV2.