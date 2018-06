Mai multi copii din Vaslui au ajuns la spital dupa ce au mancat ciuperci otravitoare

Ziare.

com

Luni dupa-amiaza, cinci copii intre 5 si 16 ani din localitatea Iana (Vaslui) au fost preluati de ambulante si transportati la spital, iar ulterior, in timpul noptii de luni spre marti, o fetita de 11 ani a fost internata.Toti cei sase copii sunt din satul Silistea, comuna Iana."Copiii au fost preluati de echipaje medicale, fiind in stare critica, dupa ce au consumat ciuperci otravitoare. Copiii sunt din familii diferite", a spus purtatorul de cuvant al Prefecturii Vaslui, Vasile Lapa.Potrivit acestuia, copiii care au ajuns la spital sunt prieteni si au mers impreuna in padurea din localitate, au cules ciuperci, le-au gatit si le-au mancat, iar la scurt timp li s-a facut rau si au anuntat parintii, care au alertat autoritatile.