Mai multi medici de la Spitalul Sf. Ioan din Capitala fac plangere penala pentru organizarea defectuoasa in combaterea COVID-19

Maternitatea preia cazurile cu femeile gravide

Nu au aparut inca date suplimentare privind aceasta sesizare, dar surse judiciare au explicat pentruca ar fi vorba de o plangere facuta impotriva unor persoane din conducerea unitatii medicale.Plangerea a fost inregistrata initial la DGPMB - Sectia 26 Politie, potrivit unui anunt al Ministerului Public. Cazul a fost preluat de Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti.Parchetul a deschis un dosar in care se fac cercetari sub aspectul savarsirii infractiunilor de zadarnicirea combaterii bolilor si abuz in serviciu."Urmare a plangerii inregistrate, procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti au dispus administrarea cu celeritate a probelor necesare lamuririi aspectelor sesizate, anunta Ministerul Public. "Pe 17 martie, conducerea Ministerului Sanatatii si cea a Comisiei de Obstetrica- Ginecologie a MS au decis ca Maternitatea Bucur din cadrul Spitalului Clinic de Urgenta Sf. Ioan sa preia eventualele cazuri ale femeilor gravide infectate cu noul coronavirus COVID 19.Maternitatea Bucur va fi exclusa din circuitul obisnuit, toate pacientele care se afla in aceasta unitate in prezent vor fi transferate in celelalte unitati similare din Bucuresti.I.S.