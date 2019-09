Mama Luizei Melencu a fost externata, bunicul ramane internat. Ambii au fost sfatuiti de medici sa mearga la psiholog

Ziare.

Ambii au fost sfatuiti sa mearga la psiholog, in conditiile in care medicii spun ca prezenta anchetatorilor ii poate afecta in continuare."Pacientul este internat in clinica de Cardiologie a spitalului nostru, este monitorizat si tratat specific, am vorbit cu medicul de garda si mi-a spus ca pacientul este constient, stabil, valorile tensiunii arteriale au scazut, pacientul va mai fi in clinica de Cardiologie cel putin in acest weekend", a declarat purtatorul de cuvant al Spitalului de Urgenta Craiova, Cristina Geormaneanu, legat de bunicul Luizei Melencu.Cu privire la mama fetei, Monica Melencu, ajunsa si ea in cursul zilei de ieri cu ambulanta la spital, dupa ce jandarmii au mers sa puna un mandat de aducere la DIICOT a acesteia, reprezentantul spitalului a spus: "pacienta a fost eliberata la domiciliu, durerile precordiale au cedat in cursul noptii, analizele in departamentul de urgenta au prezentat valori normale".Totusi, medicii recomanda in cazul amandorura consultul la psiholog: "au fost consultati de psihiatru. La pacienta consultul a fost unul in limite normale, insa s-au evidentiat ca amprenta a stresului cumulat in aceasta perioada. Sindrom anxios si recomandarea de consiliere psihologica. Pacientul a cedat din punct de vedere psihologic. Ieri, a fost consultat, tratament a primit, cu evolutie sa speram favorabila, chiar in prezenta acestor factori de stres.Sigur, am inteles ca consiliera psihologica nu au avut, practic, pot sa mearga la orice fel de psiholog", a mai spus purtatorul de cuvant al Spitalului de Urgenta Craiova, Cristina Geormaneanu.Aceasta a precizat ca in cursul noptii de vineri spre sambata nu a fost niciun jandarm prezent in cadrul spitalului. In schimb, atat mama, cat si bunicul fetei au fost retinuti cu privire la probele de sange recoltate, in contextul in care tocmai aceasta era cauza mandatului de aducere emis de DIICOT, si anume prelevarea de noi probe biologice de la mama."Prezenta lor (a anchetatorilor - n.red.) poate sa isi puna amprenta pe starea de sanatate a pacientilor nostri. Ce e nou in acest moment, daca respecta sfaturile de consiliere psihologica, vor suporta mai usor. Erau suspiciosi privitor la recoltarile de probe de sange. Nu stiu de temerile lor, dar starea de anxietate era vadit prezenta si s-a ameliorat cand am comunicat, comunicarea este lucrul cel mai important cu pacientul", a precizat el.Vineri seara, mama si bunicul Luizei au fost dusi la Spitalul Judetean de Urgenta din Craiova cu o ambulanta pentru victime multiple de la ISU Dolj. Cei doi au acuzat stari de rau, dupa ce jandarmii au incercat sa o ia cu forta pe mama Luizei. Bunicul Luizei si-a turnat benzina pe el de doua ori.