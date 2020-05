Managerul Spitalului Focsani sustine ca e persecutat politic si tinut fortat in spital, cu un test contrafacut de COVID-19

Ziare.

In plus, Mandrila afirma ca managementul militar a facut "un circuit din niste garduri si un cort", restul masurilor fiind luate de el.Mandrila a declarat, miercuri, ca a contestat rezultatele testelor facute de DSP Vrancea si ca a cerut testarea sa la Institutul Cantacuzino pentru a se convinge ca rezultatele testelor in cazul tau sunt reale si nu sunt dictate de altcineva."Asa cum se stie, euin 12 aprilie. De atunci, nu am iesit din spital nici acum, desi sunt asimptomatic si nu am luat niciun tratament in acest timp. Mi s-a dat cel mult niste vitamina C si, cu toate astea, sunt tinut in spital de 4 saptamani.Revolta mea a fost ca am fost testat pe 29 aprilie si am fost negativ, mi-a venit rezultatul dupa doua zile, iar apoi mi s-a recoltat din nou si mi s-a zis ca e proba incerta, iar dupa alte trei zile, luni, mi s-a recoltat din nou si mi s-a zis ca e proba pozitiva.E ceva ce nu se leaga.", a declarat managerul Spitalului de Urgenta Sf. Pantelimon din Focsani."Deci eu nu am iesit deloc din aceasta incapere (...) cum m-am reinfectat in camera asta? Cred ca se doreste ca eu sa stau internat 30 de zile, pentru ca am o clauza in contract ca, daca sunt in incapacitate 30 de zile, atunci pot fi suspendat si se poate numi un manager interimar. Ei nu m-au putut suspenda in perioada asta, pentru ca sunt internat si cred ca asta urmaresc", a spus Mandrila.Totodata, Mandrila doreste sa stie, in primul rand, care este starea sa de sanatate despre care crede ca este speculata politic, pentru a fi inlaturat de la conducerea spitalului, desi masurile luate de el cat a condus unitatea sanitara ar fi fost corecte, dovada ca si conducerea militara nu a facut nimic in plus decat un circuit epidemiologic."Am contestat, acum vreau sa vad ce se intampla. Deocamdata vreau sa imi rezolv problemele mele. Pentru ca, de o luna, sunt asimptomatic si stau inchis aici. De ce nu pot si eu sa ma tratez la domiciliu ales, cum fac majoritatea celor asimptomatici.De ce? Pentru ca este o persecutie politica. Drept dovada, eu cand am plecat am lasat 9 cadre medicale infectate, iar in trei saptamani sunt aproape 100.De cand s-a schimbat conducerea s-a facut un circuit din niste garduri si un cort pentru ca in rest nu avea ce sa se mai faca. Se lucreaza cu ce am achizitionat eu, pentru ca nu aveau ce face mai mult. Daca se va ajunge la 30 de zile si voi fi suspendat, voi vedea ce voi face, dar voi urma toate caile legale", a conchis managerul Spitalului Judetean de Urgenta Focsani.In 10 aprilie, managerul spitalului si sapte angajati au fost confirmati cu coronavirus.O echipa din Ministerul Apararii Nationale condusa de colonel medic Alexandru Keresztes, comandantul Spitalului Militar de Urgenta Regina Maria din Brasov, a preluat in 13 aprilie managementul medical si operational al Spitalului Judetean de Urgenta Sf. Pantelimon Focsani.