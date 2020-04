Managerul Spitalului Judetean Piatra-Neamt a fost demis. I-a dat sotiei tratament anti COVID-19, desi nu e bolnava: Sa prevenim, Doamne fereste!

I-a administrat sotiei tratament anti COVID-19, desi nu e bolnava

In locul sau, la conducerea unitatii medicale a fost numita Daniela Macroci, de la Directia de Sanatate Publica Neamt."Am fost revocat din functie prin ordin de ministru, in cursul serii de 9 aprilie", a declarat, pentru Mediafax, Florin Apostoae.Joi, Florin Apostoae spunea ca medicii din Spitalul Judetean de Urgenta Piatra-Neamt nu mai fac fata numarului mare de cazuri confirmate cu COVID-19, astfel ca 30 de pacienti vor fi transferati la Iasi."Avem personal limitat, iar medicii de boli infectioase nu mai reusesc sa faca fata. Am reorganizat si celelalte ture, pe sectii, dar consider ca tratamentul acestor pacienti trebuie supravegheat si supervizat de catre medicii de boli infectioase si medicii pneumologi, in afara de cei din ATI.Am obtinut acordul telefonic al doamnei profesor Dorobat pentru a transfera 30 de pacienti de la spitalul din Piatra-Neamt catre Spitalul de Boli infectioase Iasi", spunea Apostoae, potrivit Antena3.Florin Apostoae a recunoscut ca i-a administrat sotiei tratament pentru COVID-19, desi aceasta nu este bolnava, informatii aparute zilele trecute in presa locala Apostoae a precizat ca sotia sa are o problema imunitara si i-a administrat tratamentul impotriva coronaviruslui, preventiv."Sotia mea are o problema imunitara, eu i-am administrat preventiv tratament anti-COVID-19, sunt medic", a spus Florin Apostoae, intr-o interventie telefonica vineri dimineata, la Antena3.Intrebat daca a procedat corect si legal, tinand cont ca exista bolnavi care nu acces la acest tratament, desi au nevoie, Apostoae a spus ca exista riscul ca el sa ia aceasta boala si sa o transmita sotiei."Avand in vedere riscul ca eu sa fac, Doamne fereste, o forma asimptomatica de COVID-19 si sa transmit aceasta boala sotiei, care are probleme imunitare, am dorit preventiv sa-i administrez aceste medicamente, pentru a nu aparea o situatie mai grava. Am vrut sa previn o boala pe care eu insumi puteam sa o aduc in familia mea", a explicat fostul manager al Spitalului Judetean Neamt.In prezent, judetul Neamt inregistreaza 202 cazuri de COVID-19 si se afla pe pozitia a cincea la nivel national.Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, va merge azi la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Piatra Neamt."Nelu Tataru, ministrul Sanatatii, se va afla astazi in judetul Neamt, acolo unde va verifica situatia din Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Piatra Neamt. Ministrul Sanatatii va discuta cu autoritatile administrative si medicale locale, dar si cu personalul medical din unitatea sanitara", anunta MS.